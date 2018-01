Börsenplätze BMW-Aktie:



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 31 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (19.01.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie: Autokonzern erzielt neuen Absatzrekord - Zuversicht für 2018 - AktienanalysePünktlich zur North American International Auto Show in Detroit, der ersten großen Automobilmesse des Jahres 2018, präsentierte BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) die Absatzzahlen für 2017, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Demnach habe der Konzern im vergangenen Jahr einen neuen Absatzrekord erzielt, es sei der siebte Jahresrekord in Folge gewesen. Um den Führungsanspruch in Sachen Elektromobilität zu untermauern, investiere der Vorstand kräftig. Die Analysten sähen bei BMW weiterhin leichte Wettbewerbsvorteile in Sachen E-Mobilität und Nachhaltigkeit.Die BMW Group fokussiere sich mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce ausschließlich auf das Premiumsegment. Neben Automobilen biete BMW auch Motorräder sowie Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen an. Von seiner Kernmarke BMW habe das Unternehmen im vergangenen Jahr rund 2,1 Mio. Fahrzeuge abgesetzt, das seien 4,2% mehr als im Vorjahr gewesen. Mit der Konkurrenz liefere sich BMW seit Jahren ein Prestigeduell um den höchsten Absatz im Premiumsegment für Pkw. Je nach Sichtweise habe 2017 BMW bzw. Daimler die Nase vorn gehabt.Betrachte man allein die Kernmarken Mercedes-Benz und BMW, so seien die Münchener hinter den Wettbewerbern aus Stuttgart zurückgeblieben, die rund 2,3 Mio. Fahrzeuge verkauft hätten. Beziehe man die weiteren Marken (MINI, Rolls-Royce bei BMW bzw. smart bei Daimler) mit ein, hätten die Münchener mit weltweit 2,46 Mio. ausgelieferten Fahrzeugen die Nase vorn gehabt (Daimler: 2,42 Mio. Fahrzeuge).Für das Gesamtjahr 2017 strebe BMW bei den Auslieferungen im Segment Automobile leichte und beim Konzernergebnis vor Steuern solide Zuwächse auf jeweils neue Bestmarken an. Die EBIT-Marge im Automobilgeschäft werde in einem Zielkorridor von 8% bis 10% erwartet. Mit Blick auf 2018 habe sich BMW-Vertriebschef Pieter Nota zuversichtlich geäußert, dass der Absatz der Kernmarke auch im laufenden Jahr steige. Der Fokus liege dabei fest auf der Profitabilität.Bis zum Jahr 2025 wolle BMW insgesamt 25 elektrifizierte Fahrzeuge im Angebot haben, zwölf Modelle davon sollten vollelektrisch betrieben werden. In den neuen Generationen des Elektroantriebs würden Elektromotor, Getriebe und Leistungselektronik in einer Komponente verschmelzen. Um in Sachen Elektromobilität weitere Fortschritte zu erzielen, investiere der Vorstand 200 Mio. Euro in ein Kompetenzzentrum zur Entwicklung und Produktion von Batteriezellen. Des Weiteren werde ein dreistelliger Millionenbetrag in den Bau eines Entwicklungsstandorts in der Tschechischen Republik fließen, an dem zukunftsweisende Technologien wie Elektrifizierung, Digitalisierung und automatisiertes Fahren erprobt würden.In den kommenden Quartalen sollte BMW nach Einschätzung der Analysten von seiner Modelloffensive profitieren. BMW-Vorstandschef Harald Krüger zufolge werde die Modellarchitektur künftig so gestaltet, dass alle Antriebsvarianten gebaut werden könnten. Dadurch hätten potenzielle Käufer eine breite Auswahl an Modellen und Motorisierungen. Dem Publikum präsentiere der Konzern auf der derzeit laufenden North American International Auto Show in Detroit unter anderem den neuen X2 und einen weiterentwickelten i8 als Roadster mit offenem Verdeck sowie das i8 Coupé mit mehr Leistung und höherer Reichweite.Mögliche Risiken für die Geschäftsentwicklung sehen die Analysten der DZ BANK in weiter rückläufigen Zulassungszahlen bei Dieselfahrzeugen und einer Sättigung des Marktes in den USA. Zudem könnten sich höhere Spritpreise und steigende Zinsen, die Kredite für Neuwagen teurer machen würden, nachteilig auf die Anschaffungsbereitschaft der Verbraucher auswirken. (Ausgabe vom 19.01.2018)