ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI und Rolls-Royce der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Als internationaler Konzern betreibt BMW 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern sowie ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2016 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von rund 2,367 Millionen Automobilen und 145.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern belief sich auf rund 9,67 Mrd. Euro, der Umsatz auf 94,16 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2016 beschäftigte das Unternehmen weltweit 124.729 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (19.04.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie: Aufgrund von Zahlen und Markttechnik kurzfristig verkaufen! AktienanalyseMarkus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", rät die Stammaktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) kurzfristig zu verkaufen.BMW dürfte heute auf dem deutschen Markt im Fokus stehen. Zum einen habe BMW den Ausblick für China gegeben. Zum anderen habe es Daten aus der EU hinsichtlich der Neuzulassungen gegeben. China solle um 10% wachsen. Die Neuzulassungen in der EU seien jetzt um 11% gewachsen. Die Zahlen könnten Automobilwerte insgesamt unterstützen. Allerdings stehe die BMW-Aktie an einer technisch interessanten Marke. Jetzt drohe die 200-Tage-Linie nach unten zu brechen. Zuletzt seien die guten Ergebnisse von Daimler dazu genutzt worden, um die Werte abzuverkaufen. Insofern denke der Aktienprofi, dass der Effekt hier eher dazu genutzt werde, um die Positionen zu reduzieren.Aufgrund der Zahlen und der Markttechnik sollte man erst mal nichts machen bzw. die BMW-Aktie kurzfristig verkaufen - aufgrund der im E-Mobilitätsbereich notwendigen Investitionen müssen hier erst mal kleinere Brötchen gebacken werden, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.04.2017)Xetra-Aktienkurs BMW-Aktie:84,06 EUR +1,97% (19.04.2017, 10:26)Tradegate-Aktienkurs BMW-Aktie:84,07 EUR +1,82% (19.04.2017, 10:41)