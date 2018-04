ISIN BMW-Aktie:

DE0005190003



WKN BMW-Aktie:

519000



Eurex Optionskürzel BMW-Aktienoption:

BMWF



Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BMW



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BMW-Aktie:

BAMXF



Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von Premium-Finanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2017 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.463.500 Automobilen und über 164.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2017 belief sich auf 10,655 Mrd. Euro, der Umsatz auf 98,678 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2017 beschäftigte das Unternehmen weltweit 129.932 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (05.04.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie: Anleger sollten sich etwas defensiver positionieren - AktienanalyseBMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) hat 2017 seinen Titel als profitabelster Autokonzern der Welt erneut verteidigt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Wie eine Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young (EY) ergeben habe, seien die Münchener wie schon 2016 auf eine Marge von 10 Prozent gekommen. Aber auch die anderen Hersteller müssten sich nicht verstecken: Insgesamt sei der Gewinn der Autokonzerne weltweit im vergangenen Jahr um 12,4 Prozent auf gut 104 Mrd. Euro emporgeschnellt. Dass das langfristig so weitergehe, glaube EY-Autoexperte Peter Fuß allerdings eher nicht. "Beim Gewinn wird die Autoindustrie in den kommenden Jahren voraussichtlich einen Gang zurückschalten", erwarte er. "Es stehen Milliardeninvestitionen an, die die Marge belasten und erst langfristig zum Umsatzwachstum beitragen können."Anleger sind daher nicht schlecht beraten, sich etwas defensiver zu positionieren, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 13/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link