Kurzprofil BMW AG:



Die BMW Group (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) ist mit ihren Marken BMW, MINI, Rolls-Royce und BMW Motorrad der weltweit führende Premium-Hersteller von Automobilen und Motorrädern und Anbieter von PremiumFinanz- und Mobilitätsdienstleistungen. Das BMW Group Produktionsnetzwerk umfasst 30 Produktions- und Montagestätten in 14 Ländern; das Unternehmen verfügt über ein globales Vertriebsnetzwerk mit Vertretungen in über 140 Ländern.



Im Jahr 2018 erzielte die BMW Group einen weltweiten Absatz von mehr als 2.490.000 Automobilen und über 165.000 Motorrädern. Das Ergebnis vor Steuern im Geschäftsjahr 2018 belief sich auf 9,815 Mrd. Euro, der Umsatz auf 97,480 Mrd. Euro. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen weltweit 134.682 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Seit jeher sind langfristiges Denken und verantwortungsvolles Handeln die Grundlage des wirtschaftlichen Erfolges der BMW Group. Das Unternehmen hat ökologische und soziale Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, umfassende Produktverantwortung sowie ein klares Bekenntnis zur Schonung von Ressourcen fest in seiner Strategie verankert. (06.11.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Autobauers BMW AG (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) von 70 auf 72 Euro.Am 16. August 2019 habe Oliver Zipse die Nachfolge von Harald Krüger als Vorsitzender des Vorstands der BMW AG angetreten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Eine Gewinnwarnung in der Folge hätte Schwope nicht überrascht, zumal die Branche unter etlichen Lasten stöhne und viele Konkurrenten schon negativ überrascht hätten. Infolge zunehmender Handelskonflikte und angesichts der hohen Investitionen in die Zukunftsthemen Elektromobilität und Autonomes Fahren würden die Zeiten im Automobil-Sektor unruhig bleiben. Während die meisten Fahrzeugmodelle des bayerischen Konzerns rückläufige Absatzzahlen aufgewiesen hätten, hätten die "Stadtgeländewagen" X2 (+71%), X3 (+74%) und X4 (+43%) deutlich zugelegt. BMW habe bereits einige Effizienzsteigerungsmaßnahmen, die in den kommenden Quartalen noch ausgeweitet werden könnten, eingeleitet.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die BMW-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 70 auf 72 Euro angehoben. (Analyse vom 06.11.2019)