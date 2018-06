Gefahr durch Protektionismus



In ihrem Bericht identifiziert die BIZ mehrere Risiken, die aus ihrer Sicht mittelfristig das Wachstum bedrohen könnten. Diese seien erheblich, auch wenn sich die Situation je nach Land unterschiedlich darstelle. So könnte nach Einschätzung der Fachleute eine Verschärfung protektionistischer Maßnahmen oder ein plötzlicher Anstieg der historisch niedrigen Renditen an den wichtigsten Staatsanleihemärkten einen neuerlichen Abschwung auslösen. Politische Unruhen oder enttäuschende Gewinnzahlen könnten die Risikobereitschaft der Anleger dämpfen und an den überbewerteten Finanzmärkten zu Turbulenzen führen, so die Fachleute.



Um diesen Risiken zu begegnen, müssten jetzt Maßnahmen in Angriff genommen werden. Der konkrete Maßnahmen-Mix werde je nach Land unterschiedlich ausfallen, doch insgesamt sei eine langfristige Perspektive wichtig, um für mehr Handlungsspielraum zu sorgen, schreibt die BIZ. Eine vorrangige Aufgabe sehen die Autorinnen und Autoren in der Konsolidierung der öffentlichen Finanzen. Zudem fordern sie: "Die Zentralbanken müssen bei der geldpolitischen Normalisierung beharrlich auf Kurs bleiben und dabei mögliche Risiken im Auge behalten." Makroprudenzielle Instrumente, also Instrumente zur Überwachung der Stabilität des Finanzsystems als Ganzes, sollten gezielt gegen aufkommende Risiken eingesetzt werden. Weitere wichtige Voraussetzungen, um langfristig Wachstum zu ermöglichen, sind nach Ansicht der BIZ die Flexibilisierung der Arbeits- und Gütermärkte und die Umsetzung der nach der Krise beschlossenen Reformen zur Regulierung des Finanzsektors.



Banken: Sanierung noch nicht abgeschlossen



Im Wirtschaftsbericht untersuchen die Expertinnen und Experten auch die Verfassung der Finanzbranche. Ihrer Einschätzung nach haben die meisten Banken ihre Bilanzen gestärkt und sich an die jetzt finalisierten Basel-III-Regelungen angepasst. "Doch nicht überall wurden gleich große Fortschritte erzielt, und in einigen Ländern ist die Sanierung der Banken noch nicht abgeschlossen. Hier besteht noch Handlungsbedarf", warnt die BIZ. Zudem beschäftigt sich der Bericht mit der vermehrten Kreditvergabe durch Nichtbanken, beispielsweise Kapitalanlagegesellschaften. Als Folge davon seien Marktreaktionen möglich schwerer abzuschätzen.



Der Wirtschaftsbericht ist die wichtigste Analyse der BIZ zur Wirtschaftsentwicklung. Sie veröffentlicht ihn zusammen mit ihrem Geschäftsbericht. Beide Publikationen ersetzen erstmals den bisherigen BIZ-Jahresbericht. (25.06.2018/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) ruft in ihrem aktuellen Wirtschaftsbericht die politischen Entscheidungsträger dazu auf, dem gegenwärtigen Wirtschaftsaufschwung eine nachhaltige Basis zu verleihen, so die Deutsche Bundesbank in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Jetzt sei die Gelegenheit, um nötige Reformen durchzuführen und wirtschaftspolitische Maßnahmen neu auszurichten. "Wir müssen die Gunst der Stunde nutzen", betonte BIZ-Generaldirektor Agustín Carstens bei der Vorstellung des jüngsten Wirtschaftsberichtes der auch als Zentralbank der Zentralbanken bekannten Institution.Längster AufschwungDiese positive Entwicklung ist nach Einschätzung der BIZ zum großen Teil die Folge der außerordentlichen geldpolitischen Maßnahmen der letzten zehn Jahre. Die Ökonominnen und Ökonomen kritisieren in diesem Zusammenhang, dass es keine Unterstützung aus anderen Politikbereichen gegeben habe, um zur Erholung der Weltwirtschaft beizutragen. Die Maßnahmen der Zentralbanken hätten zwar den Grundstein für das wiedereinsetzende Wachstum gelegt. Sie waren allerdings auch ein Grund dafür, dass sich die privaten und öffentlichen Bilanzen weiter aufgebläht und die Schulden zugenommen hätten, so die Fachleute. "Jetzt, wo die Weltwirtschaft allmählich an die Grenzen ihres Potenzials stößt, oder sie sogar überschritten hat, ist es an der Zeit, die günstigen Bedingungen für einen ausgewogeneren Maßnahmen-Mix zu nutzen, um ein nachhaltiges Wachstum der Wirtschaft zu ermöglichen", fordern sie.