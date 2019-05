Die heute ebenfalls veröffentlichten Daten zur Industrieproduktion im März seien ebenfalls sehr positiv ausgefallen: 0,7% M/M s.b. - immerhin 1,3% Y/Y. Das Monatswachstum sei damit den dritten Monat in Folge oberhalb der 0%-Marke. Aber auch dies müsse mit Vorsicht genossen werden, denn das dürfte ebenfalls mit dem Brexit-bedingten Lageraufbau zu tun haben.



Warum also retardierendes Moment? Es könne nur noch abwärts gehen. Der Lageraufbau bedeute, dass in den nächsten Monaten das Wachstum gedrückt werde, weil die Vorräte entweder konstant bleiben oder gar aufgebraucht würden. Das globale Wachstum werde eher an Schwung verlieren, die Eskalation im Handelskrieg dürfte sich ebenfalls auf die Stimmung legen und - last but not least - der Brexit sei nur vertagt. Corbyn und May hätten sich bislang nicht einigen können und selbst wenn sei es ungewiss, ob ein etwaiger Kompromiss durch das Parlament käme.



Nach den Europawahlen werde die Diskussion wieder intensiver werden, May und Corbyn würden hier wahrscheinlich wie bei den Kommunalwahlen abgestraft und auch die EU könnte dann den Druck erhöhen. Ab Juni werde es also wieder ungemütlicher. Vorher gebe es möglicherweise einen weiteren erfolglosen Versuch, den Vertragsentwurf durch das Unterhaus zu bringen.



Das Pfund habe im Umfeld der Veröffentlichung leicht abgewertet - der Devisenmarkt scheine die Veröffentlichung ähnlich zu interpretieren wie die Analysten.



Die vermeintlich guten Zahlen würden wie ein retardierendes Moment in einer Tragödie anmuten. Die 0,5% Q/Q BIP Wachstum im ersten Quartal 2019 scheinen Hoffnung zu geben. Hoffnung jedoch, die schnell verfliege, wenn man genauer auf die Zahlen schaue. Denn das Wachstum komme vor allem von den Vorräten, die angelegt worden seien, um sich auf den Brexit und etwaige Versorgungsengpässe vorzubereiten. Dieser Beweggrund dürfte auch beim hohen privaten Konsum eine Rolle gespielt haben. Damit handle es sich aber nur um vorgezogenes Wirtschaftswachstum, denn nun gebe es Altlasten für die nächsten Quartale. Derweil dürften alte weiter nicht gelöste Probleme, wie Handelskrieg und natürlich der lediglich verschobene Brexit, auf den Perspektiven für die kommenden Quartale lasten. (10.05.2019/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - In der Tragödie ist das retardierende Moment ein Ereignis, dass kurz vor dem unvermeidlich negativen Auskommen noch einmal Hoffnung schöpfen lässt. Unter diesem Aspekt würden wir die heutige Veröffentlichung des britischen BIP betrachten, denn der Gegenwind wird bald deutlicher zunehmen, so die Analysten der Nord LB.Der ersten Schätzung des ONS für das britische BIP im ersten Quartal 2019 nach sei die britische Wirtschaft um 0,5% Q/Q gewachsen. Im Jahresvergleich bedeute dies immerhin eine Rate von 1,8%.Ein Blick auf die Details zeige aber, dass nicht alles Gold sei, was glänze. Denn das Wachstum sei vor allem von den Vorräten gekommen (+2,1% Q/Q). Die Unternehmen hätten sich auf den Brexit vorbereitet und große Lagerstände aufgebaut. In der Statistik bedeute das zwar einen Anstieg der Wirtschaftsleistung, aber genau diese Vorräte müssten später wieder abgebaut werden und würden entsprechend mit Verzögerung auf das Wachstum drücken. Auch der relativ hohe private Konsum (+0,7% Q/Q) dürfte in diese Richtung gedeutet werden. Und so überrasche es letztlich nicht, dass die Importe sehr deutlich (+6,8% Q/Q) angestiegen seien. Auch die Regierung habe zu Jahresbeginn mit +1,4% Q/Q einen erhöhten Beitrag zu der formal nicht schlecht aussehenden Wachstumszahl geleistet.