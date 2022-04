Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Die wirtschaftliche Dynamik hat sich in der Eurozone nochmals leicht verringert, so die Analysten der NORD LB.



Immerhin habe das reale Bruttoninlandsprodukt trotz vielfältiger Belastungsfaktoren gegenüber dem Vorquartal um 0,2% zugelegt. Aufgrund der Belastungen durch den Ukraine-Krieg werde die Corona-Erholung in diesem Frühjahr schwächer ausfallen. Für das Gesamtjahr würden die Analysten der NORD LB ein BIP-Wachstum vom 2,7% erwarten. Zugleich markiere die Inflation im April mit 7,5% Y/Y ein neues Rekordhoch. Die EZB müsse daher trotz der aktuellen Risiken für die Konjunktur entschlossen dem zunehmenden Preisdruck entgegentreten und Nettoankäufe sowie Negativzinsen zügig beenden. (29.04.2022/ac/a/m)