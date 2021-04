Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaftsleistung in der Eurozone ist wie erwartet auch zum Jahresauftakt 2021 geschrumpft, so die Analysten der Nord LB.



Das reale Bruttoinlandsprodukt sei im ersten Quartal aber nur moderat um 0,6% zum Vorquartal zurückgegangen. Während Frankreich positiv überrascht habe, sei der Rückgang in Deutschland wegen des Lockdowns und weiterer Sondereffekte wie erwartet kräftig ausgefallen. Allerdings belege der rasante Anstieg der Stimmungsindikatoren, dass sich die Wirtschaft aktuell wieder auf dem aufsteigenden Ast befinde.



Angetrieben von Hoffnungen auf einen baldigen Erfolg der Impfungen und gestützt durch geld- und fiskalpolitische Krisenpolitik werde das Wachstum im Jahresverlauf deutlich anziehen. Für 2021 und 2022 würden die Analysten Wachstumsraten jeweils von rund 4,5% erwarten. Gleichwohl dürfe die Unterstützung nicht zu früh entzogen werden. Die EZB werde daher vorerst an ihrer vorsichtigen Grundhaltung festhalten. (30.04.2021/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.