Das reale BIP Deutschlands ist im 3. Quartal in saison- und kalenderbereinigter Rechnung im Vergleich mit der Vorperiode um 0,2% geschrumpft, so die Analysten von Postbank Research.



Damit habe das Statistische Bundesamt heute Morgen seine vorläufige Schätzung bestätigt. Es handele sich um den ersten Rückgang seit dem 1. Quartal 2015. Die erstmals veröffentlichten Detaildaten würden zeigen, dass der private Verbrauch sogar um 0,3% gegenüber der Vorperiode gesunken sei. Das Statistische Bundesamt gehe davon aus, dass hier die verhaltene Nachfrage privater Haushalte nach neuen Autos eine Rolle gespielt habe. Als maßgebliche Belastung habe sich jedoch der Außenhandel erwiesen, der angesichts sinkender Exporte (-0,9%) bei gleichzeitig steigenden Importen (+1,3%) satte 1,0 Prozentpunkte vom BIP-Wachstum im 3. Quartal subtrahiert habe. Der sinkende private Verbrauch habe in Verbindung mit dem kräftigen Anstieg der Importe für einen deutlichen Lageraufbau (+0,7 Prozentpunkte) gesorgt. Positive Impulse seien wiederum von Seiten des Staatskonsums (+0,2%) sowie der Investitionen gekommen. So sei sowohl in Bauten (+0,9%) als auch in Ausrüstungen (+0,8%) deutlich mehr investiert worden als in der Vorperiode. Insbesondere Letztere würden Hoffnung auf eine auch in der Summe wieder positive Entwicklung in den Folgeperioden machen. Trotz des schwachen 3. Quartals seien Rezessionssorgen hierzulande in den Augen zudem nicht angebracht, da temporäre Verzerrungen in der Autoindustrie aufgrund neuer Abgasstandards das Ergebnis belastet hätten. Die Analysten von Postbank Research würden deshalb davon ausgehen, dass die deutsche Wirtschaft bereits im laufenden Quartal ihren Aufwärtstrend wieder aufgenommen habe. Gleichzeitig zeichne sich aber auch ab, dass die hohe Wachstumsdynamik der beiden letzten Jahre zumindest auf absehbare Zeit nicht mehr erreicht werde.



Die deutschen Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor dürften diese Einschätzung untermauern. Beide Indikatoren hätten sich bis zuletzt trotz deutlicher Rückgänge im bisherigen Jahresverlauf immer noch klar in expansivem Terrain bewegt. Für November würden die Analysten von Postbank Research aufgrund nachlassender Sorgen in der Autoindustrie sogar wieder mit einem leichten Anstieg des Manufacturing-PMI von 52,2 auf 52,5 Zähler rechnen, während der Serviceindex moderat von 54,7 auf 54,3 Punkte nachgeben dürfte. Die entsprechenden EWU-Einkaufsmanagerindices sollten mit einem Anstieg von 52,0 auf 52,2 Punkte (Verarbeitendes Gewerbe) beziehungsweise einem Rückgang von 53,7 auf 53,2 Zähler (Dienstleistungen) eine ähnliche Entwicklung zeigen. Einer Fortsetzung des Konjunkturaufschwungs in Deutschland und der EWU in moderatem Tempo stünde damit von dieser Seite nichts im Wege. (23.11.2018/ac/a/m)



