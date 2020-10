Hannover (www.aktiencheck.de) - Die deutsche Wirtschaftsleistung hat sich im dritten Quartal noch stärker als erwartet von dem vorherigen Einbruch erholt, so die Analysten der Nord LB.



Das reale Bruttoinlandsprodukt habe um 8,2% in einem Rekordtempo zum Vorquartal zugelegt, was jedoch vor allem dem Aufholeffekt nach der ersten Coronawelle zuzuschreiben sei. Zum Vorkrisenniveau bleibe noch ein gehöriger Abstand, und zumindest kurzfristig sei ein abruptes Abbremsen des Aufholprozesses wahrscheinlich. Mit der grassierenden zweiten Welle seien neue dunkle Wolken am winterlichen Konjunkturhimmel aufgezogen. Die EZB habe den Ernst der Lage erkannt und für den Dezember ein neues Maßnahmenbündel zur Stabilisierung der Wirtschaft angekündigt. (30.10.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.