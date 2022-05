Tradegate-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

30,005 EUR -0,81% (30.05.2022, 14:55)



ASX-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

44,91 AUD +2,84% (30.05.2022, 08:11)



LSE-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

2.540,00 GBp +1,34% (30.05.2022, 14:41)



ISIN BHP Group-Aktie:

AU000000BHP4



WKN BHP Group-Aktie:

850524



Ticker-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP1



ASX-Symbol BHP Group-Aktie:

BHP



LSE-Symbol BHP Group-Aktie:

BBL



Kurzprofil BHP Group Limited:



Die BHP Gruppe (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London: BBL) ist ein Rohstoffkonzern, der Mineralien, Erdöl und Erdgas gewinnt und verarbeitet und seine Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika betreibt. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar. (30.05.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von BHP Group Limited (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524, Ticker-Symbol: BHP1, Australian Stock Exchange-Symbol: BHP, London: BBL) unter die Lupe.BHP habe in den ersten neuen Monaten seines Geschäftsjahres 2021/22 ein solides Ergebnis erzielen können. Zugute kämen dem Brancheprimus dabei die alles in allem nach wie vor hohen Rohstoffpreise. Diese sehe Alber angesichts der inflationsinduziert hohen Nachfrage - etwa aus dem Bausektor - gut unterstützt. Rückenwind würden die Rohstoffpreise jüngst auch durch den Russland-Ukraine-Konflikt erhalten, zumal mit dem Wegfall oder der Verringerung russischer Lieferungen das globale Angebot verringert werde. Eine baldige Waffenruhe sei zwar wünschenswert, aber eher unwahrscheinlich. Insofern sei mit keiner raschen Rücknahme der gegen Russland erhobenen Sanktionen zu rechnen.Einen Dämpfer könnten die Preise bei Eintritt einer hartnäckigen Rezession erhalten, wenn den Notenbanken kein Soft-Landing gelinge und/oder sich die Auswirkungen der Kriegsfolgen auf die westlichen Volkswirtschaften (hohe Energiepreise, Teile- bzw. Materialknappheit, Inflation) verschlimmern würden. Nach den teils erratischen Preisentwicklungen bei Industriemetallen sollte sich mittel- bis langfristig wieder eine nachhaltigere Balance zwischen Angebot und Nachfrage etablieren. Für Entspannung der teils überhitzten Preisentwicklung könnte eine konjunkturelle Abkühlung sorgen.Insgesamt würden die Aussichten für das operative Geschäft von BHP günstig bleiben. Die Abspaltung des Ölgeschäfts sollte die Investierbarkeit in Zeiten von ESG weiterhin gewährleisten. Sehr positiv sehe der Analyst BHPs Engagement im Kalibereich. Langfristig gelte es das sich langsam verschärfende Problem des Arbeitskräftemangels zu beheben, zumal die arbeitsintensive Minen-Industrie von Arbeitern und Ingenieuren angefangen bis hin zu Lastwagenfahrern Mitarbeiter brauche.Alles in allem bestätigt Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine "Halten"-Empfehlung. Das Kursziel von AUD 46,00 (zuvor: AUD 51,30) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsens-Schätzungen. (Analyse vom 30.05.2022)7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze BHP Group-Aktie: