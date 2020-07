London Stock Exchange-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

1.724,40 GBp -1,52% (22.07.2020, 12:17)



ISIN BHP Group-Aktie:

GB00BH0P3Z91



WKN BHP Group-Aktie:

A2N9WV



Ticker-Symbol BHP Group-Aktie:

BIL



London Domestic Ticker-Symbol Group-Aktie:

BLT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Group-Aktie:

BHPBF



Kurzprofil BHP Group:



BHP Group plc (vorher: BHP Billiton plc) (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) ist global der größte Exporteur von Kohle und drittgrößter Eisenerzproduzent. Das Produktportfolio von BHP Billiton umfasst auch Aluminium, Gas, Nickel, Mangan, Uran und Silber. BHP Billiton betreibt u.a. folgende Produktionsstätten: eine Aluminiumschmelzhütten in Richards Bay, Südafrika, eine Kupfer- und Zinnmine in Kanada, eine Bauxitmine und Aluminiumraffinerie in Worsley, Südaustralien und Samancor, einen Produzenten von Eisenchrom und Eisenmangan in Südafrika, der an der Börse in Johannesburg notiert ist. Minen werden in Australien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Mosambik, Südafrika und Surinam betrieben. (22.07.2020/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des australisch-britischen Rohstoffkonzerns BHP Group plc. (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) von 17,75 GBP auf 17,30 GBP.Die Produktionsziele für das Geschäftsjahr 2019/20 (30.06.) habe BHP nur beim wichtigsten Rohstoff des Konzerns - Eisenerz - souverän erreicht (knapp erreicht (unteres Ende/untere Hälfte der Guidance) bei Kupfer und Kokskohle, verfehlt bei Öl/Gas und Kraftwerkskohle). Die Rohstoffproduktion des Konzerns (auf Basis von Kupferäquivalent) habe in 2019/20 nahezu (y/y) stagniert. Die Kostenziele für 2019/20 seien laut den Unternehmensangaben erreicht bzw. übertroffen worden. In Q4 2019/20 und H2 2019/20 sei die Rohstoffproduktion mehrheitlich rückläufig gewesen (y/y; Ausnahme: Eisenerz). Die realisierten Rohstoffpreise seien in H2 2019/20 ebenfalls mehrheitlich rückläufig gewesen (y/y; Ausnahmen: Eisenerz, Nickel). Die Produktionsziele für 2020/21 würden Rückgange implizieren (Öl/Gas, Kupfer) bzw. einen Rückgang nicht ausschließen (Eisenerz, Koks- und Kraftwerkskohle; Ausnahme: Nickel (Anstieg)).Diermeier habe seine Prognosen gesenkt (u.a. bereinigtes EPS 2019/20e: 1,62 (alt: 1,74) USD; berichtetes EPS 2019/20e: 1,56 (alt: 1,67) USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2020/21e: 1,48 (alt: 1,56) USD). Er sehe wieder ein erhöhtes Risiko einer Preiskorrektur bei Eisenerz (3 Monate: +28%).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet unser Rating für die BHP Group plc-Aktie (3 Monate: +39%; aber seit Jahresanfang: -3%) nach wie vor Halten, so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 22.07.2020)Börsenplätze BHP Group-Aktie:Xetra-Aktienkurs BHP Group-Aktie:18,908 EUR -2,76% (22.07.2020, 11:46)