Kurzprofil BHP Group plc:



Die BHP Gruppe (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London: BHP, NASDAQ OTC-Symbol: BHPBF) ist ein australisch-britischer Rohstoffkonzern. BHP gewinnt und verarbeitet Mineralien, Erdöl und Erdgas und betreibt ihre Produktionsstätten vor allem in Australien sowie in Nord- und Südamerika. BHP ist einer der weltweit größten Exporteure von metallurgischer Kohle und zählt zu den führenden Eisenerz- und Kupferproduzenten. Weitere bedeutende Geschäftsfelder stellen der Abbau und die Verarbeitung von Erdöl, Gas, energetisch genutzter Kohle und Nickel dar.



Die BHP Gruppe ist in einer dualen Struktur mit zwei Dachfirmen organisiert (BHP Group Limited, Australien, und BHP Group Plc, UK), die eine wirtschaftliche Einheit mit einer gemeinsamen Unternehmensführung bilden. (25.08.2021/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des australisch-britischen Rohstoffkonzerns BHP Group plc. (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London: BHP, NASDAQ OTC-Symbol: BHPBF).Das bereinigte Zahlenwerk für das H2 2020/21 (30.06., untestiert), das positiv von den Rohstoffpreisanstiegen beeinflusst gewesen sei, sei hinter den Analystenprognosen zurückgeblieben, habe aber im Rahmen des Marktkonsens gelegen. Die H2-Dividende habe hingegen die Erwartungen übertroffen.Zudem baue das Management den Konzern weiter um (Zusammenlegung des Öl- und Gasgeschäfts mit Woodside, Genehmigung des Kaliprojekts Jansen) und wolle die Konzernstruktur vereinfachen (Abschaffung der Dual-listed-Company-Struktur (d.h. von den zwei Muttergesellschaften solle nur noch eine, die BHP Group Ltd., bestehen bleiben)). Aus Sicht des Analysten würden die Vorhaben Sinn machen. Die Produktionsziele für 2021/22 (Mittelwerte der Zielspannen implizieren geringe Dynamik) seien wiederholt worden. Die Kostenziele (2021/22) für die wichtigsten Minen des Konzerns würden Kostensteigerungen bedeuten (y/y). Das Investitionsbudget für 2021/22 falle ebenfalls höher als bisher in Aussicht gestellt aus.Die jüngsten Konjunktur-Frühindikatorenindices würden eine sich abschwächende Wachstumsdynamik für die OECD signalisieren (zudem bremse die chinesische Regierung die Stahlproduktion). Entsprechend habe v.a. der Eisenerzpreis (QTD: -25%) deutlich nachgegeben. Die Abhängigkeit von Eisenerz sei weiterhin hoch. Die Samarco-Thematik sei nach wie vor nicht gelöst.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BHP Group-Aktie:Xetra-Aktienkurs BHP Group-Aktie:26,55 EUR +1,34% (25.08.2021, 09:56)