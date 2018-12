London Stock Exchange-Aktienkurs BHP Group-Aktie:

16,65 GBP +3,02% (17.12.2018, 11:50)



ISIN BHP Group-Aktie:

GB00BH0P3Z91



WKN BHP Group-Aktie:

A2N9WV



Ticker-Symbol BHP Group-Aktie:

BIL



London Domestic Ticker-Symbol Group-Aktie:

BLT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Group-Aktie:

BHPBF



Kurzprofil BHP Group:



BHP Group plc (vorher: BHP Billiton plc) (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) ist global der größte Exporteur von Kohle und drittgrößter Eisenerzproduzent. Das Produktportfolio von BHP Billiton umfasst auch Aluminium, Gas, Nickel, Mangan, Uran und Silber. BHP Billiton betreibt u.a. folgende Produktionsstätten: eine Aluminiumschmelzhütten in Richards Bay, Südafrika, eine Kupfer- und Zinnmine in Kanada, eine Bauxitmine und Aluminiumraffinerie in Worsley, Südaustralien und Samancor, einen Produzenten von Eisenchrom und Eisenmangan in Südafrika, der an der Börse in Johannesburg notiert ist. Minen werden in Australien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Mosambik, Südafrika und Surinam betrieben. (17.12.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BHP Group-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des australisch-britischen Rohstoffkonzerns BHP Group plc. (ISIN: GB00BH0P3Z91, WKN: A2N9WV, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF).Die BHP Group habe das Aktienrückkaufprogramm (per Tenderverfahren) für die Ltd.-Aktien (Volumen: 5,2 Mrd. USD bzw. 7,3 Mrd. AUD) abgeschlossen (angekündigt am 01.11.). Der Rückkaufpreis je Ltd.-Aktie habe 27,64 AUD betragen (Abschlag von 14% zum Marktpreis). Es seien 265,8 Mio. Ltd.-Aktien zurückgekauft worden (gleichzeitig gelöscht), was 8,3% des Grundkapitals der BHP Group Ltd. entspreche (bzw. 5% des kumulierten Grundkapitals der BHP Group Ltd. und der BHP Group plc). Die Höhe der Sonderdividende je plc- und Ltd.-Aktie (Ausschüttung am 30.01.2019) sei auf 1,02 USD festgelegt worden.Der Analyst habe seine Prognosen infolge der Details zum Aktienrückkaufprogramm und der Sonderdividende geringfügig überarbeitet (u.a. Dividende je Aktie 2018/19e: 2,12 (alt: 2,10) USD; bereinigtes/berichtetes EPS 2019/20e: 1,66 (alt: 1,65) USD; Dividende je Aktie 2019/20e: 1,11 (alt: 1,10) USD). Die Konjunktur-Frühindikatoren würden eine nachlassende Wachstumsdynamik signalisieren (kaum Ergebnisdynamik (auf bereinigter Basis) von dem Analysten erwartet). Ferner bestehe (noch) der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften (USA vs. China).Unter Berücksichtigung dieser Aspekte lautet das Votum für die BHP Group plc-Aktie bei einem moderaten Aufwärtspotenzial weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 17,00 GBP. (Analyse vom 17.12.2018)Börsenplätze BHP Group-Aktie:Xetra-Aktienkurs BHP Group-Aktie:18,554 EUR +3,08% (17.12.2018, 11:39)