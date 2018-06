London Stock Exchange-Aktienkurs BHP Billiton-Aktie:

GBP 16,26 +1,42% (26.06.2018, 12:07)



ISIN BHP Billiton-Aktie:

GB0000566504



WKN BHP Billiton-Aktie:

908101



Ticker-Symbol BHP Billiton-Aktie:

BIL



London Domestic Ticker-Symbol BHP Billiton-Aktie:

BLT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BHP Billiton-Aktie:

BHPBF



Kurzprofil BHP Billiton:



BHP Billiton (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF) ist global der größte Exporteur von Kohle und drittgrößter Eisenerzproduzent. Das Produktportfolio von BHP Billiton umfasst auch Aluminium, Gas, Nickel, Mangan, Uran und Silber. BHP Billiton betreibt u.a. folgende Produktionsstätten: eine Aluminiumschmelzhütten in Richards Bay, Südafrika, eine Kupfer- und Zinnmine in Kanada, eine Bauxitmine und Aluminiumraffinerie in Worsley, Südaustralien und Samancor, einen Produzenten von Eisenchrom und Eisenmangan in Südafrika, der an der Börse in Johannesburg notiert ist. Minen werden in Australien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, Mosambik, Südafrika und Surinam betrieben. (26.06.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BHP Billiton-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des australisch-britischen Rohstoffkonzerns BHP Billiton plc. (ISIN: GB0000566504, WKN: 908101, Ticker-Symbol: BIL, London: BLT, Nasdaq OTC-Symbol: BHPBF).Im Zusammenhang mit dem Abfall-Dammbruch einer brasilianischen Eisenerzmine im November 2015 hätten die brasilianischen Börden mit Samarco sowie deren paritätischen Eigentümern BHP Billiton und Vale eine neue Vereinbarung getroffen. Die 20-Mrd.-BRL schwere behördliche Zivilklage werde zurückgezogen und neu verhandelt. Auch die viel größere Zivilklage über 155 Mrd. BRL werde für zwei Jahre ausgesetzt. Die letzte schon mehrmals verschobene Deadline für eine außergerichtliche Einigung sei auf den 25.06.2018 terminiert gewesen. Damit hätten die Parteien jetzt deutlich mehr Zeit. Ein schneller Mittelabfluss durch Straf- und Entschädigungszahlungen sei damit nicht zu erwarten, aber auch nicht aus der Welt geräumt.Die Größenordnung der diskutierten Straf- und Entschädigungszahlungen sei für den Konzern nicht existenzgefährdend. In den nächsten beiden Jahren sollte er trotz der gestiegenen Konjunkturunsicherheiten in der Lage sein, hohe freie Cashflows zu generieren, um das Liquiditätspolster weiter zu erhöhen. Die erste Bieterrunde bezüglich des Verkaufs der Onshore-Ölaktivitäten in den USA sei vollzogen (Gebote sollten laut Bloomberg zwischen 7 und 9 Mrd. USD liegen; BHP-Preisvorstellung: ca. 10 Mrd. USD). Ferner sei das Eisenerzprojekt South Flank (Westaustralien) genehmigt worden (Kapazität: 80 Mio. Tonnen pro Jahr; Produktionsstart: 2021; Betriebszeit: >25 Jahre; BHP-Anteil: 85%), das die Yandi-Mine ersetzen solle. Die Investition (45 USD je Tonne, zum Vergleich Eisenerzpreis: 65 USD je Tonne) hierfür sei im Vergleich zum Potenzial gering.Wegen der rückläufigen Gewinnentwicklung lautet das Votum für die BHP Billiton pIc-Aktie bei einem KGV 2018/19e von 13,5 sowie einer Dividendenrendite 2018/19e von 4,2% weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 16,00 auf 16,50 GBP erhöht worden. (Analyse vom 26.06.2018)Börsenplätze BHP Billiton-Aktie:Xetra-Aktienkurs BHP Billiton-Aktie:18,50 EUR +1,82% (26.06.2018, 12:02)