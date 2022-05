Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie:

2,84 EUR +4,41% (09.05.2022, 08:22)



ISIN BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie:

DE000A1CRQD6



WKN BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie:

A1CRQD



Ticker-Symbol BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie:

B9B



Kurzprofil BHB Brauholding Bayern-Mitte AG:



Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (ISIN: DE000A1CRQD6, WKN: A1CRQD, Ticker-Symbol: B9B) ist seit Juli 2010 im Segment m:access der Münchener Börse notiert. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2017 betrug 77,7% und belegt die solide Finanzierungsstruktur der BHB Brauholding AG - ein entscheidender Wettbewerbsvorteil im fortschreitenden Konsolidierungsprozess der Brauereibranche.



Die Brauerei Herrnbräu GmbH ist eine 100%ige Tochter der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG. Die Wurzeln der Brauerei HERRNBRÄU reichen bis ins Jahr 1527 zurück. Durch die Fusion mit Danielbräu zur Actienbrauerei im Jahre 1873 sowie dem Zusammenschluss mit dem Bürgerlichen Brauhaus im Jahre 1899 befindet sich HERRNBRÄU seit dieser Zeit unter dem Dach unserer Aktiengesellschaft.



Der BHB Konzern hat sich als traditioneller bayerischer Bierspezialist mit besonderem Schwerpunkt auf Weißbierspezialitäten etabliert. Das gesamte heutige Markenportfolio umfasst 11 Weißbier-, 29 untergärige Bierspezialitäten und 4 Biermischgetränke. Mit Bernadett Brunnen bietet Herrnbräu auch eine große Vielfalt an Mineralwasser und alkoholfreien Erfrischungsgetränken an. 19 verschiedene Sorten stehen als Durstlöscher bereit. Alle Produkte zeichnen sich durch größte Reinheit und mehrfach prämierte Qualität aus. (09.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie (ISIN: DE000A1CRQD6, WKN: A1CRQD, Ticker-Symbol: B9B).Die negativen Auswirkungen der anhaltenden Corona-Pandemie hätten auch im Geschäftsjahr 2021 einen erheblichen Einfluss auf die BHB Brauholding gehabt. Insbesondere die monatelangen Schließungen der Gastronomie sowie die Absage fast aller Feste und Open-Air-Veranstaltungen hätten sich deutlich auf den Absatz der Gesellschaft ausgewirkt. Folglich habe die BHB zum zweiten Mal in Folge, bedingt durch die Corona-Pandemie, einen Rückgang beim Gesamt-Getränkeabsatz hinnehmen müssen. Insgesamt habe sich dieser im Jahr 2021 um 3,5% auf 167,1 thl (2020: 173,2 thl) reduziert. Der Rückgang des Getränkeabsatzes schlage sich auch in den Brutto-Umsatzerlösen der Gesellschaft nieder. Hier habe jedoch nur ein unterproportionaler Rückgang von 1,6% auf 12,91 Mio. EUR (2020: 13,12 Mio. EUR) verbucht werden müssen. Die Gründe für den weiteren Umsatzrückgang seien analog zu den Gründen aus dem Vorjahr, wobei es im zweiten Corona-Jahr teilweise zu noch umfassenderen Einschränkungen gekommen sei.Ergebnisseitig habe die BHB Brauholding im Jahr 2021 eine deutliche Erholung im Vergleich zum Vorjahr verbuchen können. Durch die Gewährung von staatlichen Billigungsleistungen des Bundes in Form der Überbrückungshilfe III seien der BHB einmalig 1,16 Mio. EUR zugeflossen. Die Überbrückungshilfe III sei als sonstiger betrieblicher Ertrage verbucht worden. Diese staatlichen Unterstützungsleistungen seien Unternehmen gewährt worden, die von der Schließungsverordnung auf Grundlage eines Bund-Länder-Beschlusses im Zeitraum von November 2020 bis Mai 2021 betroffen gewesen seien. Folglich habe sich das EBITDA gegenläufig zum Umsatz entwickelt und sich deutlich auf 2,11 Mio. EUR erhöht (2020: 0,90 Mio. EUR). Dementsprechend habe sich auch die EBITDA-Marge signifikant auf 16,3% (2020: 6,9%) erhöht. Bereinigt um die Unterstützungsleistungen habe die BHB Brauholding ein EBITDA in Höhe von 0,95 Mio. EUR (EBITDA-Marge: 7,3%) erreicht.Das Eigenkapital habe trotz des herausfordernden Umfeldes im Jahr 2021 leicht gesteigert werden können und befinde sich unverändert auf einem sehr hohen Niveau. Zum Bilanzstichtag am 31.12.2021 habe sich das Eigenkapital auf 10,70 Mio. EUR (VJ: 10,34 Mio. EUR) belaufen, was einer Eigenkapitalquote von 76,8% (31.12.2020: 75,6%) entspreche. Die stabile Eigenkapitalquote habe einerseits durch das weiterhin umsichtige Handeln in der Corona-Pandemie und durch den Erhalt der Überbrückungshilfe III sowie durch den wiederholten Verzicht einer Dividendenzahlung im Jahr 2021 erreicht werden können.Die BHB Brauholding erwarte für das Geschäftsjahr 2022, unter Berücksichtigung der eventuell weiter anhaltenden Corona-Pandemie, einen Gesamt-Getränkeabsatz von rund 185 thl, mit einer Prognosebandbreite von +10%/-10% und Brutto-Umsatzerlöse von mehr als 15,10 Mio. EUR, mit einer Bandbreite von +10%/-10%. In dieser Prognose sei die bereits die im ersten Quartal 2022 flächendeckende Preiserhöhung, die über alle Vertriebskanäle hinweg durchgesetzt worden sei, berücksichtigt worden. Dadurch habe die BHB auf die bereits teils massiv angestiegenen Kosten reagiert. Nach Erachten des Analysten handle es sich hierbei um ein realistisches Szenario. Besonders vor dem Hintergrund der anhaltenden Corona-Pandemie sowie die unschätzbaren Folgen des Ukraine-Krieges, die bereits zu teils massiven Verwerfungen an den Rohstoff- und Energiemärkten gesorgt hätten. Filker erwarte demzufolge Brutto-Umsatzerlöse von 15,10 Mio. EUR im Jahr 2022, gefolgt von 18,12 Mio. EUR für das Jahr 2023.Die BHB Brauholding sei durch die solide Finanzierungsstruktur, die hohe Produktqualität sowie die strategische Ausrichtung des Vertriebs und dem weiterhin intakten Kundenstamm aus Sicht des Analysten gut aufgestellt, um auch in Zukunft sich an dem herausfordernden Biermarkt zu behaupten. Bedingt durch die höheren Umsatz- und Ergebnisschätzungen im Geschäftsjahr 2023, welches die Basis für die Stetigkeitsphase seines DCF-Bewertungsmodells darstelle, erhöhe der Analyst sein Kursziel leicht auf 3,90 EUR (bisher: 3,85 EUR).Cosmin Filker, Aktienanalyst der GBC AG, vergibt für die BHB Brauholding Bayern-Mitte-Aktie weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 06.05.2022)