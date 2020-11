Die Margen sind im vierten Quartal gestiegen. Bei Bestandsfinanzierungen stiegen sie von 148 auf 150 Basispunkte und bei Finanzierungen von Projektentwicklungen von 226 auf 234 Basispunkte. Im Gegenzug sanken die Loan-to-Values (LTV) bei Bestandsfinanzierungen und Loan-to-Costs (LTC) bei der Finanzierung von Projektentwicklungen. Der durchschnittliche LTV sank auf 66,7 Prozent (Q3/2020: 67,4 Prozent) und der LTC auf 72,5 Prozent (Q3/2020: 73,1 Prozent).



Professor Steffen Sebastian, Inhaber des Lehrstuhls für Immobilienfinanzierung an der IREBS, Universität Regensburg und wissenschaftlicher Berater des Quartalsbarometers, kommentiert: "Insgesamt sind die Margen seit Ausbruch der Krise um rund 30 Basispunkte angestiegen. Das zeigt einerseits, dass die Institute die Risiken höher einschätzen als vor der Krise und dies auch einpreisen. Andererseits ist der Anstieg auch ein Indikator dafür, dass der Unterbietungswettbewerb auf dem Immobilienfinanzierungsmarkt abgenommen hat."



Bei den Liquiditätskosten - den Kosten, die die Banken für die eigene Refinanzierung aufwenden müssen - gibt es wenig Bewegung. Das Bild ist insgesamt ausgewogen. Die meisten Befragten erwarten mit 60 Prozent (+11,9 pp) eine Stagnation. Der Anteil, der von steigenden Refinanzierungsaufschlägen ausgeht, hat sich - gegenüber dem Höhepunkt der Krise im Q2 - erheblich verringert und ist von 83 Prozent im Q2 auf 16 Prozent im Q4 gefallen. Abnehmende Refinanzierungsaufschläge stellen aktuell ein Viertel (24 Prozent) der Teilnehmer fest.



Markt ist von kleinteiligen Finanzierungen geprägt



Auf dem Markt sind derzeit großvolumige Kredite Mangelware. Die großen Darlehen mit mehr als 100 Mio. Euro Volumen verlieren mit -3,7 pp auf 0 Prozent an Bedeutung. Kleine Kreditvolumen von bis zu 10 Mio. Euro stellen zusammen mit den mittleren Krediten von 10 bis 50 Mio. Euro die häufigsten Kreditgrößen dar (je 38,5 Prozent). Bei den Nutzungsarten zeigt sich, dass Hotelimmobilien sowohl im Bestand als auch bei Projektentwicklungen derzeit kaum finanziert werden. Nur rund 19,2 Prozent der befragten Institute finanzieren Hotels (Bestand). Vor Ausbruch der Corona-Pandemie im ersten Quartal 2020 haben rund 62,5 Prozent Hotelimmobilien finanziert.



Download



Das Quartalsbarometer für das Q4/2020 kann unter folgendem Link heruntergeladen werden: https://www.bf-direkt.de/ (25.11.2020/ac/a/m)







