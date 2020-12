Darum ist die Akzeptanz der PSC durch BFT so bedeutend

PayPal ist der Dinosaurier des Internet-Zahlungsverkehrs

Die PayPal-Gruppe ist – wie bereits erwähnt - mit der größten Anbieter von bargeldlosen Zahlungsmöglichkeiten. Tatsache ist, dass gerade im Internet immer mehr Unternehmen die Möglichkeit anbieten, Zahlungen über PayPal abzuwickeln. Angefangen von international tätigen Unternehmen über den Einzelhandel bis hin zu Anbietern von Sportwetten. Fast alle Unternehmen, die im Internet tätig sind, nutzen vorzugsweise PayPal. Trotzdem gibt es auch hier Rückschläge für den Konzern. So hat zum Beispiel Ebay die Zusammenarbeit mit PayPal beendet, weil man sich nicht auf die entsprechende Vergütung einigen konnte. Des Weiteren ist auffällig, dass PayPal zwar im Bereich des bargeldlosen Zahlungsverkehrs im Internet eine sehr starke Marktmacht hat. Außerhalb dieses abgesteckten Bereiches konnte es sich dagegen so gut wie gar nicht etablieren. So hat PayPal erst vor kurzem eine eigene Kreditkarte herausgebracht, die es Nutzern ermöglicht, Geld direkt vom PayPal-Konto abzuholen bzw. mit einer Karte zu bezahlen. Doch generell ist PayPal bestrebt, sich auf sein Kerngeschäft zu konzentrieren.



Ist der Fokus zu eng gerichtet?

Für viele Experten liegt gerade beim Fokus auf das Internetgeschäft einer der größten strategischen Fehler des Unternehmens. Aus Sicht der Analysten wird das Bargeld immer mehr in den Hintergrund treten. Stattdessen werden Kreditkarten und Debit-Karten wie die Paysafecard immer mehr in den Vordergrund rücken. Hier sehen Fachleute gerade die Altersgruppe bis 25 Jahre als mögliche Hauptnutzer solcher Karten. Da diese Karten außerhalb des Internets genutzt werden, handelt es sich um einen Markt, den PayPal bislang nicht wirklich bedient. Möglicherweise mit schweren Folgen für das Unternehmen.



Hindernisse für die Entwicklung neuer Märkte

Dadurch dass die Paysafecard im stationären Handel zunehmend Akzeptanz findet, wird es für PayPal entsprechend schwieriger, ebenfalls auf diesen Markt vorzudringen. Auch die Versuche mit der eigenen Kreditkarte Boden gutzumachen, sind bislang in Leere gelaufen. Zu stark ist die Dominanz von Visa und Mastercard. Weil BFT es ermöglicht, die Paysafecard zu benutzen, gehen Experten davon aus, dass andere Anbieter in diesem Bereich bald nachziehen werden. Sollte es PayPal also nicht bald gelingen, ein eigenes tragfähiges Zahlungskonzept für diese Art der Zahlung zu etablieren, dann ist davon auszugehen, dass dieser Bereich für PayPal verloren ist. Für die Zukunft des Unternehmens sind die Aussichten somit alles andere als rosig. Das zeigt sich auch deutlich am Aktienkurs von PayPal: Dieser profitierte in letzter Zeit kaum von der fortschreitenden Digitalisierung. Das Problem dabei ist nicht, dass PayPal keinen Gewinn machen würde, sondern vielmehr, dass sich Anleger und Analysten fragen, wie das zukünftige Geschäft der PayPal-Group aussehen soll.



Kann die Paysafecard als alternatives Zahlungsmittel dienen?

Für die Betreiber der Paysafecard hingegen ist die Etablierung der Karte ein weiterer Meilenstein in einem sich verändernden Markt. Wenn die Entwicklung weiter so voranschreitet, ist es gut möglich, dass die Paysafecard zum alles beherrschenden bargeldlosen Zahlungsmittel wird. Das ist gerade deshalb wahrscheinlich, weil bislang die Betreiber von Kreditkarten hohe Hürden bei der Kundenakzeptanz setzen. Eine Paysafecard ist dagegen jederzeit leicht zu bekommen. Gut vorstellbar also, dass demnächst Teens ihre Paysafecard nutzen, um zum Beispiel ihr Benzin zu bezahlen oder abends auf die Schnelle Getränke zu besorgen.



Wenn PayPal nicht langfristig den Anschluss im Zahlungsverkehr verlieren will, ist die Akzeptanz der Paysafecard von BFT ein Weckruf, um endlich zu handeln. Das Unternehmen muss jetzt schnellstmöglich ein eigenes tragfähiges Konzept für eine eigene Paysafecard entwickeln. Nur so lässt sich verhindern, dass PayPal auch in Zukunft auf seinem bisherigen Markt beschränkt bleibt. (28.12.2020/ac/a/n)









