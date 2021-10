Börsenplätze BB Biotech-Aktie:



Xetra-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

76,15 EUR +0,26% (22.10.2021, 11:02)



SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

81,40 CHF -0,06% (22.10.2021, 11:03)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (22.10.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.BB Biotech habe am heutigen Freitag ihren Quartalsbericht präsentiert. Als Investor der ersten Stunde habe BB Biotech die fundamentale Stärke von Moderna (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9) für gezielte Gewinnmitnahmen genutzt, bleibe aber gewichtig im Titel investiert.Modernas Aufnahme in den S&P 500 und die Ausbreitung von SARS-CoV-2-Varianten hätten den Aktienkurs beflügelt. Die Aktie sei im August auf ein Allzeithoch gestiegen, wodurch Moderna zum wertvollsten Biotechunternehmen avanciert sei. BB Biotech habe Modernas vielversprechenden Ausblick und die dominierende Stellung der mRNA-Technologie für Gewinnmitnahmen bei diesem langfristigen Investment genutzt, so BB Biotech in einer Mitteilung.Das Investment Team habe sich darüber hinaus nach elf Jahren von Halozyme getrennt und beachtliche Gewinne (235 Millionen Dollar) realisiert.Die Erlöse aus dem Verkauf von Moderna und Halozyme seien in drei Subsektoren reinvestiert worden. Der Großteil dieser Mittel sei in Unternehmen mit einer attraktiven Onkologie-Pipeline wie etwa Revolution Medicines, Relay Therapeutics, Fate Therapeutics, Essa Pharma, Macrogenics, Molecular Templates und Mersana Therapeutics geflossen. Zudem habe das Investment Team sein Engagement im ZNS-Bereich durch Aufstockung der bestehenden Positionen in Sage Therapeutics und Intra-Cellular Therapies ergänzt. Des Weiteren habe BB Biotech ihre Beteiligungen an kleineren kommerziellen Unternehmen ausgebaut - darunter Myovant und Radius.Auch DER AKTIONÄR bleibe zuversichtlich für die Moderna-Aktie. Derzeit hänge das Papier an der 90-Tage-Linie fest. Ein Sprung darüber würde ein neues positives Signal bedeuten. (Analyse vom 22.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link