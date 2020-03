SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (13.03.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF).Die finalen Zahlen für das Q4/2019 (testiert) hätten den im Januar vorgelegten Eckdaten entsprochen. Die deutlich höhere Zulassungszahl von Medikamenten, eine starke Entwicklung von Aktien des Gesundheitssektors sowie stärkere M&A-Aktivitäten innerhalb des Biotechsektors, hätten sich wertsteigernd auf das Portfolio von BB Biotech ausgewirkt (Wertschriften: +519 (Vj.: -631) Mio. CHF). Das EPS habe sich deutlich verbessert und sei positiv gewesen (+9,12 (Vj.: -11,61) CHF). Der innere Wert (NAV) sei zum 31.12.2019 auf 3,39 (30.09.2019: 2,89) Mrd. CHF bzw. 61,25 (30.09.2019: 52,15) CHF je Aktie geklettert.BB Biotech habe bei der Neuausrichtung des Portfolios hin zu kleineren und mittelgroßen kapitalisierten Unternehmen in Q4 zwei Positionen neu aufgebaut (Bristol-Myers-Squibb; Molecular Templates). Aus Sicht des Analysten erhöhe die neue Ausrichtung die Volatilität der Wertschriften im Portfolio. Die Ausbreitung des Coronavirus dürfte seines Erachtens im Geschäftsjahr 2020 zusätzlich zu einer stärkeren Volatilität bei den Wertschriften führen. Der geringen Konjunkturabhängigkeit des Geschäftsmodells/der Beteiligungen stehe die andauernde volatile Kursentwicklung der Biotechunternehmen gegenüber.Unser Rating für die BB Biotech-Aktie lautet daher weiterhin "halten" (Kursziel: 49,00 (alt: 65,00) Euro; NAV-Bewertung)), so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 13.03.2020)