Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (26.04.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF).Im ersten Quartal 2021 hätten sich die voranschreitenden COVID-19-Impfkampagnen positiv auf jene Aktienkurse der Portfoliounternehmen von BB Biotech ausgewirkt (Wertschriften: +236 (Vj.: -747) Mio. CHF), die von einer postpandemischen Erholung profitieren würden und hätten die belastenden Auswirkungen von Gewinnmitnahmen auf einen Teil der Portfoliounternehmen überkompensieren können. Das EBT und das EPS hätten sich entsprechend verbessert und im Rahmen der Analysten-Erwartungen gelegen. Der innere Wert (NAV) sei zum 31.03.2021 auf 3,92 (31.12.2020: 3,89) Mrd. CHF bzw. 70,75 (31.12.2020: 70,30) CHF je Aktie gestiegen.BB Biotech habe bei der Neuausrichtung des Portfolios in Q1 zwei Beteiligungen vollständig abgebaut sowie zwei Beteiligungen neu aufgebaut. Vor dem Hintergrund voranschreitender COVID-19-Impfkampagnen würden die Risiken bei Biotech-Unternehmen im Hinblick auf Verzögerungen bei Medikamentenstudien und Medikamentenzulassungen weiter sukzessiv geschmälert. Dieser Faktor sei in der Kursentwicklung (12M: +30,6%) bereits eingepreist. Der Analyst habe seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2021 (u.a. EPS: 6,46 (alt: 6,67) CHF) und 2022 (u.a. EPS: 5,56 (alt: 5,73) CHF) leicht gesenkt. Bei einer Neubewertung des Portfolios des Unternehmens anhand des NAV-Modells habe er ein neues Kursziel von 77,00 (alt: 80,00) Euro ermittelt.In Erwartung eines Gesamtertrags (zwölf Monate) von unter 10% lautet das Votum für die BB Biotech Aktie weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 26.04.2021)Börsenplätze BB Biotech-Aktie:XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:75,00 EUR +0,40% (26.04.2021, 10:13)