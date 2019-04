Börsenplätze BB Biotech-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

62,20 EUR +2,47% (26.04.2019, 17:35)



SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

70,30 CHF +1,96% (26.04.2019, 17:31)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (27.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Wie bereits angekündigt, habe das Managementteam der Schweizer Beteiligungsgesellschaft im ersten Quartal 2019 seine Investitionen in großkapitalisierte Unternehmen weiter verringert und im Gegenzug die Gewichtung bestehender Positionen in kleinen und mittleren Firmen und von Herstellern neuartiger Gentherapien erhöht. Zudem seien neue Positionen bei zwei Gentherapie-Unternehmen eröffnet worden.Erlöse aus dem Verkauf der restlichen Regeneron-Aktien und aus anhaltenden Gewinnmitnahmen bei den Beteiligungen an Gilead, Celgene, Incyte, Vertex und Ionis seien in Agios, Nektar, Kezar, Intercept und Esperion investiert worden, heiße es in einer Mitteilung von BB Biotech. Ein weiterer Teil der Erlöse sei in den Ausbau des Engagements in den zwei Gentherapieunternehmen Audentes und Sangamo geflossen. BB Biotech habe an Myokardias Kapitalerhöhung partizipiert und damit neben der Entwicklung von Mavacamten bei Patienten mit obstruktiver und nicht-obstruktiver hypertropher Kardiomyopathie auch die weitere Diversifizierung der Produktpipeline des Unternehmens unterstützt.Im ersten Quartal sei das Portfolio der BB Biotech AG um zwei Gentherapiehersteller ergänzt worden: um den Pionier im Bereich der Cas9-Genom-Editierung CRISPR Therapeutics sowie Homology Medicines, der derzeit eine Pipeline für Gentherapie und Geneditierung aufbaue. Obwohl diese Spezialisten im Bereich der Gentherapien und Geneditierung zunehmende Fortschritte erzielen würden, betone BB Biotech, dass sich ihre Wirkstoffkandidaten erst in der frühklinischen Phase befinden würden. Die Schweizer Beteiligungsgesellschaft betrete diesen Markt deswegen mit Entschlossenheit, aber auch mit Bedacht, so BB Biotech. Per 31. März 2019 sei BB Biotech mit rund 4% seines Portfoliovermögens in diesem wichtigen Subsektor für neue Technologien investiert gewesen.Die BB Biotech-Aktie bleibe für den "Aktionär" das Basisinvestment im Sektor, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.04.2019)flatex ist eine Marke der FinTech Group Bank AG, die eine 100-%-Tochter der FinTech Group AG ist. Der Herausgeber hält unmittelbar über eine Beteiligung Anteile an der FinTech Group AG. Die FinTech Group Bank AG erhält für ihre Leistungen Gebühren von Morgan Stanley & Co. International plc.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link