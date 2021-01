XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

78,50 EUR +1,55% (25.01.2021, 10:31)



SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

84,50 CHF +1,62% (25.01.2021, 10:31)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (25.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) von "kaufen" auf "halten" herab.BB Biotech habe Eckdaten für das Q4/2020 vorgelegt, wonach das Unternehmen einen Nettogewinn von 665 (Vj.: 505; Analystenschätzung: 552) Mio. CHF ausgewiesen habe. Diese Entwicklung sei nach Erachten des Analysten auf die Zulassung von Impfstoffen und therapeutischen Antikörpern gegen COVID-19 sowie auf höhere M&A-Aktivitäten innerhalb des Biotechsektors zurückzuführen, die sich positiv auf die Aktienkurse der Portfoliounternehmen von BB Biotech ausgewirkt hätten und die Analystenprognosen deutlich übertroffen hätten. In 2020 habe BB Biotech einen Nettogewinn von 691 (Vj.: 677) Mio. CHF verzeichnet. Die Wertschriften hätten sich zum 31.12.2020 auf 3.954,7 (30.09.2020: 3.365,5; 31.12.2019: 3.523,7) Mio. CHF verbessert. Zum 31.12.2020 habe der innere Wert des Portfolios, im Vergleich zum 31.12.2019, um 24,3% höher gelegen. Diese Entwicklung sei auf ein starkes Schlussquartal zurückzuführen gewesen. Zum 31.12.2020 habe der Wert des Portfolios, im Vergleich zum 30.09.2020, um 20,6% höher gelegen.Der Dividendenvorschlag für 2020 belaufe sich auf 3,60 (Vj.: 3,40; Analystenschätzung: 3,60) CHF je Aktie. Für 2021 erwarte BB Biotech die Zulassung weiterer COVID-19-Impfstoffe. Die Vermögensallokation des Unternehmens werde neben den etablierten Bereichen (Onkologie, Neurologie, seltene Krankheiten) auch den Bereich genetisch hergestellte Medikamente miteinschließen. Ferner werde für 2021 mit anhaltenden M&A-Aktivitäten innerhalb des Biotechsektors gerechnet. Von der neuen US-Regierung würden Reformen bei Medikamentenpreisen und beim Zugang zu Gesundheitsleistungen erwartet.Unter Berücksichtigung dieser Faktoren habe Gottschalt seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2020 (u.a. EPS: 12,46 (alt: 10,44) CHF) und 2021 (u.a. EPS: 6,61 (alt: 5,71) CHF) angepasst.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BB Biotech-Aktie: