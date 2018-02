XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

Kurzprofil BB Biotech AG:



Schaffhausen (www.aktiencheck.de) - BB Biotech GJ-Zahlen 2017: Starke Performance - AktiennewsDie BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) hat heute ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2017 vorgelegt, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Bericht enthält neben den geprüften Jahresabschlusszahlen auch ausführliche Informationen zum Biotechnologiesektor sowie zur Positionierung von BB Biotech, den abgedeckten Therapiegebieten und den Portfolio-Holdings.BB Biotech bot 2017 eine starke Performance mit einer Gesamtrendite von 23,1% in CHF und 13,1% in EUR im Zuge der erheblichen Aufwertung des Euros gegenüber dem USD. Das zugrunde liegende Portfolio entwickelte sich gut. Der Innere Wert verzeichnete ein Plus von 23,4% in CHF, 12,5% in EUR und 29,2% in USD und übertraf damit den Nasdaq Biotech Index um 7,5%. Das konsolidierte und geprüfte Zahlenwerk für das Gesamtjahr 2017 weist einen Nettogewinn von CHF 688 Mio. gegenüber einem Vorjahresverlust von CHF 802 Mio. aus.Wie bereits am 19. Januar 2018 angekündigt, schlägt BB Biotech eine reguläre Dividende von CHF 3,30 pro Aktie vor, was wie in den Vorjahren einer Rendite von 5% auf dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie im Dezember 2017 entspricht. Damit wird die 2013 eingeführte Ausschüttungspolitik weitergeführt.Börsenplätze BB Biotech-Aktie: