SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

62,70 CHF +3,04% (23.11.2018, 17:31)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (24.11.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Incyte habe nach dem Rückschlag beim großen Hoffnungsträger Epacadostat vor wenigen Monaten zuletzt wieder mit positiven Neuigkeiten aufwarten können. Auf der Jahrestagung der European Society for Medical Oncology (ESMO) habe das US-amerikanische Biotech-Unternehmen, das auch die fünftgrößte Position im Portfolio der BB Biotech AG sei, mit starken Phase-2-Zwischenergebnissen zu Pemigatinib überzeugt. Laufe alles nach Plan, werde Incyte bereits im kommenden Jahr die Zulassung in den USA beantragen. Direkt aus erster Hand habe "Der Aktionär" zudem auf der ESMO die Details zu den starken Daten eines weiteren Hoffnungsträgers erfahren: Capmatinib.Auch wenn die jüngsten Q3-Ergebnisse die Erwartungen der Analysten nicht ganz hätten erfüllen können, stünden die Zeichen bei Incyte insbesondere im Hinblick auf die starke Pipeline weiter auf Wachstum. "Der Aktionär" sehe bei Incyte eine spekulative Kaufchance. Anlegern, denen ein Einzelinvestment im Biotech-Sektor zu risikoreich sei, sollten weiterhin auf das Basisinvestment BB Biotech setzen, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:55,60 EUR +3,63% (23.11.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:55,25 EUR +2,98% (23.11.2018, 22:25)