Börsenplätze BB Biotech-Aktie:



Xetra-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

75,25 EUR -0,33% (23.04.2021, 16:41)



SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

82,95 CHF +0,12% (23.04.2021, 16:41)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (23.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Die Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech habe am Freitag die Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. BB Biotech habe sich im ersten Quartal in einem von Gewinnmitnahmen geprägten Gesundheitssektor positiv entwickelt. Die Aktie habe eine Gesamtrendite von 15,4 Prozent in Schweizer Franken und 14,3 Prozent in Euro verzeichnet.Die SARS-CoV-2-Pandemie stelle weiterhin das beherrschende Thema der Gesundheitsbranche dar. Eine zentrale Rolle in deren Bewältigung spiele dabei die Einführung und Verteilung der Impfstoffe. In Ländern mit frühzeitig gesicherten Impfkontingenten, wie etwa Israel, den USA oder Großbritannien, seien deutliche Anzeichen einer Entspannung der Infektionslage und Krankenhausauslastung zu beobachten, so BB Biotech in einer Mitteilung.BB Biotech gehe davon aus, dass die Aufmerksamkeit der Finanzmärkte im laufenden Jahr weiterhin der globalen Pandemie und den Strategien zu deren Bekämpfung gelte. Die US-Regierung werde möglicherweise Maßnahmen zur Senkung der Medikamentenpreise und zur Anhebung des Körperschaftssteuersatzes treffen. Im Gesundheitssektor dürfte in Kürze geklärt werden, wer die Leitung der US-Arzneimittelbehörde FDA übernehme. Außerdem erwarte das Investment Team in der zweiten Jahreshälfte 2021, dass die Übernahme von Alexion Pharma durch AstraZeneca abgeschlossen werde.Da die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung mit zunehmenden Impfquoten gelockert würden, rechne BB Biotech damit, dass die Biotechbranche wieder rasch Fahrt aufnehme. Für die Unternehmen sollte sich diese Entwicklung in vielerlei Hinsicht positiv niederschlagen, unter anderem in einer schnelleren Patientenrekrutierung für klinische Studien, dem Abbau von Verzögerungen bei der Bearbeitung von Zulassungen durch die Zulassungsbehörden und der Normalisierung von Arztbesuchen und damit verbundener Medikamentenverschreibung.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link