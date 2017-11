ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger mit über CHF 2,1 Mrd. Assets under Management in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung.

(23.11.2017/ac/a/t)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





London (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse der Analysten Sarah Godfrey und Mel Jenner von Edison Investment Research:Sarah Godfrey und Mel Jenner, Aktienanalysten von Edison Investment Research, bezeichnen die Aktien der BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) laut einer aktuellen Aktienanalyse als Sektorspezialisten mit einer hohen Ausschüttungspolitik.Die BB Biotech AG sei seit vielen Jahren ein etablierter Investor in der Biotechbranche. Die Liste an Investments sei im Vergleich zur Peer Group kurz (typischerweise 30 bis 35 Investments). Fünf bis acht Kerninvestments würden rund zwei Drittel des Portfolios ausmachen. Kurzfristige Dämpfer beim Sentiment würden den Aktienkurs anfällig machen. Die Performance sei jedoch in absoluter wie auch relativer Hinsicht beeindruckend. Auf Sicht von fünf Jahren habe sich ein NAV Total Return von 270% ergeben. Hinzu komme der Umstand, dass BB Biotech eine hohe Dividendenrendite biete.Den Analysten von Edison Investment Research zufolge notiert die BB Biotech-Aktie wegen der attraktiven Dividendenrendite derzeit mit einem leichten Bewertungsaufschlag, während der Titel in den letzten Jahren mit durchschnittlichen Abschlägen zwischen 3 und 17% gehandelt wurde.XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:55,15 EUR +0,51% (23.11.2017, 16:22)Tradegate-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:55,18 EUR +0,54% (23.11.2017, 16:30)