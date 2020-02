Börsenplätze BB Biotech-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

62,60 EUR +0,08% (06.02.2020, 14:21)



SIX Swiss-Aktienkurs BB Biotech-Aktie:

67,10 CHF +0,45% (06.02.2020, 14:19)



ISIN BB Biotech-Aktie:

CH0038389992



WKN BB Biotech-Aktie:

A0NFN3



Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBZA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BION



Nasdaq OTC Ticker-Symbol BB Biotech-Aktie:

BBAGF



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (06.02.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Schweizer Biotech-Beteiligungsgesellschaft BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) unter die Lupe.Die BB Biotech-Aktie habe zuletzt wieder Schwung aufgenommen und notiere nur noch knapp unterhalb des Dezemberhochs 2019 von 63,45 Euro. Beflügelt hätten gute Nachrichten von gleich zwei Unternehmen der Top-5-Titel im Portfolio. Sowohl die Nummer 2, Neurocrine (ISIN: US64125C1099, WKN: 900964), als auch die Nummer 4, Vertex (ISIN: US92532F1003, WKN 882807), hätten die Zahlen zum vergangenen Quartal vorgelegt.Vertex habe dabei die Prognosen der Analysten klar übertreffen können. In den drei Monaten per Ende Dezember 2019 habe das Unternehmen einen Produktumsatz von 1,4 Mrd. Dollar erzielt und damit deutlich über den 868 Mio. Dollar gelegen, die im entsprechenden Vorjahresquartal ausgewiesen worden seien. Analysten hätten nur mit 1,0 Mrd. Dollar gerechnet.Bei den Arzneimittelverkäufen sei Trikafta in diesem Quartal das meistverkaufte Produkt von Vertex gewesen und habe einen Umsatz von 420 Mio. Dollar erreicht. Trikafta sei im Oktober 2019 zur Behandlung von Mukoviszidose zugelassen worden und gelte als das nächste potenzielle Blockbuster-Produkt für Vertex. Das Arzneimittel koste rund 311.000 Dollar für eine einjährige Behandlung.Und auch Neurocrine habe überzeugen können. Das Unternehmen, das mit Ingrezza ein hochinteressantes Produkt zur Behandlung von Spätdyskinesie (eine durch die Einnahme von Neuroleptika hervorgerufene Bewegungsstörung) im Portfolio habe, habe ebenfalls die Erwartungen der Analysten geschlagen.Wer nicht auf einen Einzelwert setzen will, liegt beim Biotech-Basisinvestment BB Biotech weiter richtig, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link