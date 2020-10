Börsenplätze BB Biotech-Aktie:



Kurzprofil BB Biotech AG:



Die BB Biotech AG (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF) beteiligt sich an Gesellschaften im Wachstumsmarkt Biotechnologie und ist heute einer der weltweit größten Anleger in diesem Sektor. BB Biotech ist in der Schweiz, in Deutschland und in Italien notiert. Der Fokus der Beteiligungen liegt auf jenen börsennotierten Gesellschaften, die sich auf die Entwicklung und Vermarktung neuartiger Medikamente konzentrieren. Für die Selektion der Beteiligungen stützt sich BB Biotech auf die Fundamentalanalyse von Ärzten und Molekularbiologen. Der Verwaltungsrat verfügt über eine langjährige industrielle und wissenschaftliche Erfahrung. (29.10.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BB Biotech-Aktie bleibt für langfristig agierende Anleger sehr spannend - AktienanalyseDie Aktien der Biotechbranche treibt derzeit vor allem der Kampf gegen das Coronavirus, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zu BB Biotech (ISIN: CH0038389992, WKN: A0NFN3, Ticker-Symbol: BBZA, SIX Swiss Ex: BION, Nasdaq OTC-Symbol: BBAGF).Laut der US-Zulassungsbehörde FDA würden weltweit derzeit mehr als 3.700 klinische Studien mit dem Studienschwerpunkt Covid-19 laufen - der gefährlichen Lungenkrankheit, die von dem Virus ausgelöst werden könne. Dabei gebe es zwei Stoßrichtungen: Die eine Gruppe der Unternehmen forsche im Bereich Impfstoffe, die andere Gruppe untersuche Wirkstoffe, mit denen Erkrankte behandelt werden könnten.Auch abgesehen von Covid-19 habe die Biotechbranche in den vergangenen Jahren eine Vielzahl an neuen Behandlungstherapien hervorgebracht und zähle daher zu den Branchen der Zukunft. Das Marktpotenzial sei groß: 2018 seien nach Angaben des Researchhauses Global Markets Insights (GMI) mehr als 417 Mrd. Dollar mit biotechnologisch entwickelten Produkten erwirtschaftet worden. Die Experten würden damit rechnen, dass das Marktvolumen bis 2025 auf mehr als 729 Mrd. Dollar steigen könnte - ein Anstieg von durchschnittlich 8,3 Prozent pro Jahr. Allerdings sei die Entwicklung eines Medikaments meist langwierig, kostspielig und leider nur selten von Erfolg gekrönt. Nur wenige Arzneimittel würden es bis zur Marktreife schaffen. Diese Umstände würden sich auch in den Aktienkursen der Unternehmen widerspiegeln, die wesentlich risikoreicher als der Gesamtmarkt seien. Daher mache es gerade in diesem Bereich Sinn, auf eine breitgestreute Lösung zu setzen.Einer der profiliertesten Player auf diesem Gebiet sei BB Biotech. Bereits seit 1993 investiere die Gesellschaft in Unternehmen, die hauptsächlich in den USA und Westeuropa ansässig seien und die innovative Medikamente für schwerwiegende und/oder chronische Erkrankungen entwickeln würden. Bei der Selektion greife BB Biotech auf die langjährige Erfahrung ihres renommierten Verwaltungsrats und auf die Fundamentalanalyse des erfahrenen Investment-Management-Teams der Bellevue Asset Management zurück. Die Erfolge würden sich im Aktienkursverlauf widerspiegeln: In den vergangenen zehn Jahren sei die Notiz von rund 8 Euro auf aktuell 54 Euro geklettert. Der Nasdaq Biotech Index sei dabei um Längen geschlagen worden.Das Pandemiegeschehen, die daraus resultierenden gesundheits- und wirtschaftspolitischen Herangehensweisen sowie die vielen klinischen Projekte in der Entwicklung verfolge BB Biotech mit großer Aufmerksamkeit. Basierend auf seinen Erkenntnissen glaube das Team an die Entwicklung erfolgreicher Impfstoffe und Maßnahmen, mit deren Hilfe sich dieser tödliche Erreger bekämpfen und eindämmen lasse. Bis zu deren Verfügbarkeit erwarte das Management Team die Entwicklung besserer Therapeutika zur Behandlung aktiver Infektionen, die die Krankheitslast verringern und die Sterblichkeitsrate senken würden. Entsprechend verwundere es nicht, dass Moderna zu den größten Positionen im Portfolio gehöre. Der US-Konzern sei im globalen Wettlauf um den ersten Covid-19-Impfstoff ganz vorne dabei.Wegen des zu erwartenden Newsflows bleiben die Anteile von BB Biotech gerade für langfristig agierende Anleger sehr spannend, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 43/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link