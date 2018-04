Esperion hat in seiner «Studie 4» zum Wirkstoff Bempedoic Acid den primären Endpunkt mit einer Lipidsenkung um 24% bei Patienten erreicht, die mit Ezetimib oder einer niedrigdosierten Statin-Therapie behandelt wurden. Das Unternehmen wird 2018 voraussichtlich über vier weitere Phase-III-Studien berichten und Anfang 2019 einen Antrag auf Arzneimittelzulassung bei der FDA stellen.



Im ersten Quartal 2018 hat die FDA die Marktzulassung für Produkte von zwei Portfoliounternehmen erteilt. Gilead erhielt die Zulassung für die Dreifach-Kombinationstherapie Bictarvy für HIV-Patienten. Vertex erhielt die Zulassung für Symdeko. Zielgruppe dieser dritten Therapie von Vertex gegen zystische Fibrose sind Patienten mit homozygoter oder heterozygoter F508del-Mutation.



Mit Enttäuschung nahm BB Biotech die Ablehnung des Zulassungsantrags (Refuse-to-File-Mitteilung) für Ozanimod von Celgene bei Patienten mit rezidivierender multipler Sklerose durch die FDA zur Kenntnis. Radius erhielt einen Negativbescheid der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA für Abaloparatid-sc zur Behandlung von Osteoporose bei postmenopausalen Frauen.



Entgegen den Erwartungen der Wall Street haben die M&A-Aktivitäten bislang noch nicht wieder an Fahrt aufgenommen, obwohl aufgrund der verabschiedeten US-Steuerreform hohe Kapitalflüsse in die USA zurückfliessen könnten. BB Biotech profitierte von attraktiven Exits: Kite wurde 2017 für USD 12 Mrd. an Gilead verkauft und mit Juno ging die zweite BB Biotech-Beteiligung der zellbasierten Therapien im Januar 2018 für USD 9 Mrd. an Celgene. Der dadurch realisierte Nettogewinn für BB Biotech belief sich auf USD 96 Mio.



Ausblick



2018 werden voraussichtlich wichtige Meilensteine im Biotech-Sektor erreicht, die zur Überwindung des vorübergehenden Stimmungstiefs im ersten Quartal beitragen werden. Einige grosse Biotechnologieunternehmen werden aktuell deutlich unter ihrem fundamentalen Wert gehandelt, sodass Pipelineerfolge und Übernahmen die Kennzahlen und Bewertungen positiv beeinflussen dürften.



In einer mit Spannung erwarteten klinischen Studie konnte Incyte's Epacadostat in Kombination mit Keytruda zur Behandlung von inoperablem und metastasiertem Melanom gegenüber der Keytruda-Monotherapie keinen Vorteil erzielen. Somit wird sich der Fokus der Investoren auf die verbliebene breite Pipeline der Gesellschaft verschieben.



Im restlichen Jahr dürften die Ergebnisse klinischer Spätphase-Studien und Produktzulassungen den Wert der Aktie nach oben treiben. Ausserdem werden sich die M&A-Aktivitäten voraussichtlich fortsetzen. Pharmaunternehmen und grosse Biotechnologiefirmen haben Interesse am Erwerb führender Technologien bekundet.



Im US-Gesundheitssystem haben derzeit Gesundheitsminister Alex Azar und FDA-Chef Scott Gottlieb das Ruder in der Hand. Die Zeichen deuten auf eine bessere Preistransparenz hin, die eine Veränderung der etwas angespannten Beziehungen zwischen Kostenträgern, Pharmaceutical Benefit Managers (PBMs), Anbietern und der Pharmaindustrie fördern wird.



BB Biotech widmet sich seit Langem der Investition in führende Technologien und in die Schliessung medizinischer Bedarfslücken mit nachhaltigem ökonomischem Wert. Das unterstreicht auch weiterhin das starke und optimistische Engagement in diesem Sektor. BB Biotech wird auch künftig vielversprechende kleine und mittlere Unternehmen in ihr Investmentportfolio aufnehmen und dieses aktiv verwalten, um optimale Ergebnisse für die Aktionäre zu erzielen.



Der vollständige Bericht per 31. März 2018 ist auf www.bbbiotech.com verfügbar.



