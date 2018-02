Tradegate-Aktienkurs BBVA-Aktie:

7,67 EUR +1,62 % (01.02.2018, 09:01)



ISIN BBVA-Aktie:

ES0113211835



WKN BBVA-Aktie:

875773



Ticker-Symbol BBVA-Aktie:

BOY



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol BBVA-Aktie:

BBVXF



Kurzprofil BBVA S.A.:



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF) ist eine der größten europäischen Universalbanken. Das Unternehmen ist im Privat- und im Firmenkundengeschäft aktiv und bietet seine Dienste als Vermögensberater an. Weitere Kernbereiche sind Versicherungen, Real Estate und Leasinggeschäfte. Zusätzlich hat der Konzern eine Anzahl von Firmenanteilen und Immobilien im Portfolio. Insgesamt ist BBVA in über 30 Ländern vertreten, wobei sich das Kerngeschäft auf Spanien und Länder in Südamerika wie zum Beispiel Mexiko konzentriert. (01.02.2018/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BBVA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Rießelmann, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF).Trotz einer Wertminderung (Impairment) von 1,12 Mrd. Euro auf die Beteiligung an Telefónica habe BBVA in Q4/2017 einen Nettogewinn von 70 (Vj.: 678; Analystenerwartung: -60) Mio. Euro erreicht. Ursächlich sei - trotz Gegenwind von der Währungsseite - die Entwicklung der Gesamterträge bei gleichzeitig guter Kostenkontrolle in der Türkei und in Südamerika (inklusive Mexiko) gewesen. Trotz der Widrigkeiten in Mexiko und der Türkei gelinge es BBVA unverändert über Ertragswachstum sowie eine gute Kostenkontrolle nachhaltige Ergebniszuwächse zu erreichen. Dies sollte sich auch in 2018 fortsetzen. Zum Beispiel rechne CEO Torres in Mexiko auch in 2018 mit einem Wachstum beim Zinsüberschuss im hohen einstelligen Prozentbereich (2017: +9% y/y).Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die BBVA-Aktie weiterhin mit dem Rating "kaufen" ein. Die BBVA-Aktie verfüge weiterhin über ein deutliches Aufwärtspotenzial. Das Kursziel werde von 9,00 Euro auf 9,20 erhöht. (Analyse vom 01.02.2018)Börsenplätze BBVA-Aktie:Xetra-Aktienkurs BBVA-Aktie:7,455 EUR -1,55% (01.02.2018, 17:35)