Börse Stuttgart-Aktienkurs BBVA-Aktie:

7,389 EUR -0,44% (18.01.2018, 13:01)



Tradegate-Aktienkurs BBVA-Aktie:

7,384 EUR -1,12% (18.01.2018, 12:29)



ISIN BBVA-Aktie:

ES0113211835



WKN BBVA-Aktie:

875773



Ticker-Symbol BBVA-Aktie:

BOY



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol BBVA-Aktie:

BBVXF



Kurzprofil BBVA S.A.:



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF) ist eine der größten europäischen Universalbanken. Das Unternehmen ist im Privat- und im Firmenkundengeschäft aktiv und bietet seine Dienste als Vermögensberater an. Weitere Kernbereiche sind Versicherungen, Real Estate und Leasinggeschäfte. Zusätzlich hat der Konzern eine Anzahl von Firmenanteilen und Immobilien im Portfolio. Insgesamt ist BBVA in über 30 Ländern vertreten, wobei sich das Kerngeschäft auf Spanien und Länder in Südamerika wie zum Beispiel Mexiko konzentriert. (18.01.2018/ac/a/a)







Hannover (www.aktiencheck.de) - BBVA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Bankensektor die Aktie der spanischen Großbank Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF) zu halten.Die Gesamterträge der BBVA hätten in den ersten neun Monaten 2017 ein Niveau von EUR 18.908 Mio. erreicht, was einem Anstieg um 2,6% (währungsbereinigt: +7,2%) im Vergleich zum Vorjahr entsprochen habe. Die spanische Großbank habe die Erträge zu 64% in den aufstrebenden Volkswirtschaften und nur zu 36% in den entwickelten Märkten erwirtschaftet. Der Gewinn nach Steuern und Minderheitsanteilen habe bei EUR 3.449 Mio. gelegen und damit einen deutlichen Anstieg um 23,3% gegenüber der Vorjahresperiode aufgewiesen. Hier hätten sich in den ersten drei Quartalen 2017 auch negative Wechselkursveränderungen (Schwäche des Mexikanischen Peso und der Türkischen Lira) bemerkbar gemacht. Bereinigt um Sonder- und Währungseffekte hätte sich eine Verbesserung des Konzernergebnisses um 28,7% ergeben.Trotz des schwachen Ertragsumfelds, des hohen Wettbewerbsdrucks und der enormen Kosten für die Digitalisierung bestätige Seufert angesichts einer guten Konjunkturentwicklung, der sich langsam abzeichnenden Zinswende sowie der Hoffnung auf ein Ende der weiteren Verschärfung der Regulatorik seine Sektor-Einschätzung "neutral" für Banken.Börsenplätze BBVA-Aktie: