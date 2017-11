Xetra-Aktienkurs BBVA-Aktie:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF) ist eine der größten europäischen Universalbanken. Das Unternehmen ist im Privat- und im Firmenkundengeschäft aktiv und bietet seine Dienste als Vermögensberater an. Weitere Kernbereiche sind Versicherungen, Real Estate und Leasinggeschäfte. Zusätzlich hat der Konzern eine Anzahl von Firmenanteilen und Immobilien im Portfolio. Insgesamt ist BBVA in über 30 Ländern vertreten, wobei sich das Kerngeschäft auf Spanien und Länder in Südamerika wie zum Beispiel Mexiko konzentriert. (29.11.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BBVA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Rießelmann, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) (ISIN: ES0113211835, WKN: 875773, Ticker-Symbol: BOY Nasdaq OTC-Symbol: BBVXF).Scotiabank habe BBVA am 28. November ein verbindliches Angebot zum Erwerb des chilenischen Privatkundengeschäfts über knapp 2,2 Mrd. USD gemacht. Schon Ende August sei bekannt geworden, dass beide Finanzinstitute über das Chile-Geschäft verhandeln würden. BBVA halte 68,2% am Aktienkapital von BBVA Chile. Den übrigen Anteil von 31,6% halte die chilenische Said-Familie, die ein erstes Ablehnungsrecht auf den BBVA-Anteil besitze bzw. ihren Anteil zu den gleichen Bedingungen wie BBVA an die Scotiabank verkaufen könne. BBVA möchte das Angebot annehmen und die Said-Familie entsprechend informieren. Die Transaktion würde zu einem Veräußerungsgewinn von 640 Mio. Euro führen und hätte einen positiven Effekt von 50 BP auf die harte Kernkapitalquote nach Basel III.Wegen der geringen Bedeutung des Chile-Geschäfts (Anteil am Nettoergebnis von BBVA: 4%) und des frei werdenden Kapitals werte der Analyst eine mögliche Transaktion positiv. Da sich BBVA schon jetzt bei der harten Kernkapitalquote über der internen Zielsetzung befinde, sehe er zukünftig Spielraum für eine Erhöhung der Ausschüttungsquote.Börsenplätze BBVA-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BBVA-Aktie:7,32 EUR +3,20% (29.11.2017, 10:47)