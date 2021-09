5. Zwischen RBI oder einer mit ihr verbundenen juristischen Person und dem Emittenten war in den vorangegangenen zwölf Monaten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Kraft bzw. ergab sich in diesem Zusammenhang die Verpflichtung zu einer Zahlung oder zum Erhalt einer Entschädigung; wobei eine Offenlegung nur dann erfolgt, wenn dadurch die Vertraulichkeit von Geschäftsinformationen nicht verletzt wird.



Die BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) ist die börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Wien, Österreich, und betreut 2,3 Millionen Privat-, KMU- und Firmenkunden sowie Kunden des öffentlichen Sektors in Österreich, Deutschland, der Schweiz, den Niederlanden, Westeuropa und den Vereinigten Staaten. Der Konzern bietet unter diversen Marken und über unterschiedliche Vertriebswege ein breites Sortiment an Spar-, Zahlungsverkehrs-, Kredit-, Leasing- und Veranlagungsprodukten sowie Bausparen und Versicherungen an. Die Bereitstellung von einfachen, transparenten und erstklassigen Produkten sowie Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum ihrer Strategie. (20.09.2021/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - BAWAG-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Aktie der BAWAG Group AG (ISIN: AT0000BAWAG2, WKN: A2DYJN, Ticker-Symbol: 0B2, Wiener Börse-Symbol: BG) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BAWAG habe Ziele für 2025 publiziert: Die Quote für das materielle Eigenkapital solle mehr als 17% und die Aufwands-Ertrags-Quote unter 38% betragen. Des Weiteren würden ein Vorsteuergewinn von über EUR 750 Mio. und ein Gewinn je Aktie von über EUR 7,25 angestrebt.Die BAWAG veranstalte heute den ersten Investorentag seit dem Börsengang 2017. Die präsentierten Ziele seien wie folgt:BAWAG wolle bis 2025 Folgendes erreichen: 1. ROTE (materielles Eigenkapital) von mehr als 17%, 2. Aufwands-Ertrags-Quote (C/I) von weniger als 38%, 3. Ergebnis vor Steuern von mehr als EUR 750 Mio., 4. Gewinn je Aktie von EUR 7,25 mit ca. 10% jährlichem Gewinnwachstum. Die Gewinnprognose basiere zum einen auf einem Wachstum der Nettozinserträge von 2% p.a. (keine Zinserhöhung angenommen), zum anderen auf einem Wachstum der Provisionserträge von 3% p.a. und einer Kosten-Senkung von 2% p.a. (inklusive Depfa, Hello Bank und Geschäftswachstum).Die regulatorischen Kosten dürften von EUR 65 Mio. im Jahr 2021 auf EUR 15 Mio. im Jahr 2025 deutlich sinken. Für die Risikokosten sei eine Spanne von 15 bis 20 Basispunkten erwartet worden (jährlich weniger als EUR 100 Mio.). Mit dieser Präsentation habe das Management auch die Prognose für 2021 mit einem ROTE von ca. 15% oder EUR 460 Mio. Nettogewinn (C/I von 40%, 25 Basispunkte Risikokosten) aktualisiert, was den aktuellen Markterwartungen entspreche.Bis 2025e sollte die Dividende je Aktie über EUR 4 betragen, wobei die Ausschüttungsquote von 50% für 2021e auf 55% ab 2022 angehoben werde (kumulierte Dividendenzahlung von ca. EUR 1,4 Mrd.). Die BAWAG erwäge für 2022 einen Aktienrückkauf und werde die entsprechenden regulatorischen Anträge im 4. Quartal 2021 stellen. Wir erinnern daran, dass das Management bereits in der letzten Bilanzpressekonferenz die generelle Absicht geäußert hat, überschüssiges Kapital auszuschütten, falls es keine Alternativen zur Kapitalverwendung gibt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Der allgemeine Rahmen für Aktienrückkäufe sei von der Hauptversammlung Ende August für bis zu 10% des Aktienkapitals genehmigt worden. Das CET1-Ziel bleibe unverändert bei 12,25% inklusive Managementpuffer. Zusätzliches Kapital, das über das Ziel hinausgehe, sei bis 2025e in Höhe von rund EUR 0,8 Mrd. vorgesehen.Die letzte Empfehlung von Raiffeisen Research zur Aktie von BAWAG lautete "Kauf", so Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 20.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.4. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person war in den vergangenen 12 Monaten bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend (z.B. als Lead Manager oder Co-Lead Manager) tätig.