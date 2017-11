WKN BAUER-Aktie:

516810



Ticker-Symbol BAUER-Aktie:

B5A



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BAUER-Aktie:

BRAGF



Kurzprofil BAUER AG:



Die BAUER Gruppe (ISIN: DE0005168108, WKN: 516810, Ticker-Symbol: B5A, NASDAQ OTC-Symbol: BRAGF) ist führender Anbieter von Dienstleistungen, Maschinen und Produkten für Boden und Grundwasser. Mit seinen über 110 Tochterfirmen verfügt BAUER über ein weltweites Netzwerk auf allen Kontinenten.



Die Geschäftstätigkeit des Konzerns ist in drei zukunftsorientierte Segmente mit hohem Synergiepotential aufgeteilt: Bau, Maschinen und Resources. Das Segment Bau bietet neben allen bekannten auch neue, innovative Spezialtiefbauverfahren an und führt weltweit Gründungen, Baugruben, Dichtwände und Baugrundverbesserungen aus. Im Segment Maschinen ist BAUER als Weltmarktführer der Anbieter für die gesamte Palette an Geräten für den Spezialtiefbau sowie für die Erkundung, Erschließung und Gewinnung natürlicher Ressourcen. Im Segment Resources konzentriert sich BAUER auf hochinnovative Produkte und Services für die Bereiche Wasser, Umwelt und Bodenschätze.



BAUER profitiert in hohem Maße durch das Ineinandergreifen der drei Geschäftsbereiche und positioniert sich als innovativer und hoch spezialisierter Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten und angrenzende Märkte. Damit bietet BAUER passende Lösungen für die großen Herausforderungen in der Welt, wie die Urbanisierung, den wachsenden Infrastrukturbedarf, die Umwelt sowie für Wasser, Öl und Gas.



Die BAUER Gruppe, gegründet 1790, mit Sitz im oberbayerischen Schrobenhausen verzeichnete im Jahr 2016 mit etwa 10.800 Mitarbeitern in rund 70 Ländern eine Gesamtkonzernleistung von 1,6 Milliarden Euro. Die BAUER Aktiengesellschaft ist im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. (20.11.2017/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BAUER-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Bau- und Maschinenbaukonzerns BAUER AG (ISIN: DE0005168108, WKN: 516810, Ticker-Symbol: B5A, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BRAGF).Die Q3-Zahlen seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben (u.a. EBIT: 23 (Vj.: 20) Mio. Euro). Die Ergebnisqualität (nur der Bereich Maschinen mit Ergebnisverbesserung) sei weiterhin verbesserungswürdig. Der Bereich Resources sei wieder in die Verlustzone (EBIT) geraten. Die Auftragsentwicklung habe deutlich an Dynamik verloren (Auftragseingang Q3 2017: +4% y/y; Q1-Q3 2017: +17% y/y; Auftragsbestand rückläufig im Quartalsverlauf). Die Guidance für 2017 (Gesamtkonzernleistung: rund 1,8 Mrd. Euro; EBIT: etwa 75 Mio. Euro; Ergebnis nach Steuern: 23-28 Mio. Euro) sei bestätigt worden. Der Analyst sehe hier BAUER auf Kurs. Die Mittel- und Langfristperspektiven seien nach wie vor intakt, kurzfristig seien jedoch die Risiken gestiegen. Der Analyst habe seine Prognosen mehrheitlich gesenkt (u.a. EPS 2017e: 1,39 (alt: 1,50) Euro; Dividende je Aktie 2017e: 0,15 (alt: 0,22) Euro; EPS 2018e: 1,88 (alt: 1,93) Euro; Dividende je Aktie 2018e: 0,25 (alt: 0,30) Euro). Auf dem aktuellen Bewertungsniveau sehe er vorerst kein weiteres Aufwärtspotenzial.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die BAUER-Aktie von "halten" auf "verkaufen" zurück. Das Kursziel sei von 26,00 auf 27,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 20.11.2017)Börsenplätze BAUER-Aktie:29,055 EUR +2,47% (20.11.2017, 13:10)Tradegate-Aktienkurs BAUER-Aktie:29,114 EUR +3,04% (20.11.2017, 13:06)ISIN BAUER-Aktie:DE0005168108