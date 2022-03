Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.BASF wolle das Geschäft mit Batteriematerialien in Nordamerika erweitern. Bis zum Jahr 2025 solle ein Standort mit zunächst einer Anlage für Kathodenmaterialien im kanadischen Quebec entstehen. Dazu habe der Chemieriese eine Vereinbarung unterzeichnet, um sich ein Grundstück in der Stadt Bécancour zu sichern.Dort könnten dann weitere Anlagen etwa für das Recycling von Batterien entstehen. Die BASF habe bereits Produktionsstandorte für Kathodenmaterialien in Nordamerika.Batterien würden eine wichtige Rolle für die E-Mobilität spielen. "Da in Nordamerika regelmäßig neue Investitionen in Elektrofahrzeuge und die entsprechende Infrastruktur angekündigt werden, ist es uns ein Anliegen, unser eigenes Investment in der Region zu verfolgen", habe der Leiter des BASF-Unternehmensbereich Catalysts, Peter Schuhmacher, gesagt.Der weltgrößte Chemiekonzern setze insgesamt verstärkt auf den Bereich Elektromobilität, um vom Siegeszug von Tesla & Co profitieren zu können. Im Mai 2021 habe der BASF-Konzern ein Joint Venture mit dem chinesischen Unternehmen Shanshan bekannt gegeben, um seine internationale Position im Geschäft mit Batteriematerialien zu stärken. Ziel sei es, in China sogenannte Kathodenmaterialien und deren Vorprodukte herzustellen.Mit Material von dpa-AFX