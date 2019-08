Börsenplätze BASF-Aktie:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (29.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Chemiekonzern BASF veräußere wie erwartet sein Pigmentgeschäft nach Japan. Käufer sei der Chemiehersteller Dic, der für die Sparte 985 Millionen Euro hinlegen wolle, wie das Unternehmen am Donnerstag in einer Pflichtmitteilung an die japanische Börse mitgeteilt habe. Das Geschäft solle bis Ende 2020 abgeschlossen werden, sofern es die entsprechenden Genehmigungen der Regulierungsbehörden erhalte. Über entsprechende Verkaufspläne von BASF-Chef Martin Brudermüller an die Dic-Tochter Sun Chemical sei zuvor bereits spekuliert worden.Die BASF-Aktie arbeite weiterhin an der Bodenbildung. Dabei sei der heutige Kursanstieg natürlich hilfreich. Dennoch dränge sich ein Kauf der DAX-Titel aktuell nicht auf.Wer bereits investiert ist, sollte den Stoppkurs bei 54,50 Euro beachten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur BASF-Aktie. (Analyse vom 29.08.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link