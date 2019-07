Zweitgrößter Verlierer seien hingegen hinter thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, Nasdaq OTC-Symbol: TYEKF) (-2,4%) die Anteilsscheine von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) mit einem Minus von 1,9% gewesen. Nach entsprechenden Analystenkommentaren werde befürchtet, dass der Chemiekonzern bei den Jahresprognosen bald zurückrudern könnte.



Holprig sei das gestrige Börsendebüt des defizitären Online-Modehändlers Global Fashion Group (GFG) (ISIN: LU2010095458, WKN: A2PLUG, Ticker-Symbol: GFG) verlaufen. Der erste Schlusskurs habe um 9,1% unter dem Ausgabepreis von EUR 4,50 je Aktie gelegen.



Die Anteile des Brauereikonzerns Anheuser-Busch InBev (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, Ticker-Symbol: 1NBA, EN Brüssels: ABI, Nasdaq OTC-Symbol: BUDFF) seien als einer der Favoriten im Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) um gut 2% nach oben geklettert. Laut einem Medienbericht könnte der baldige Börsengang der Asien-Sparte in Hongkong bis zu USD 9,8 Mrd. schwer sein.



In den USA seien die Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) im regulären Handel zunächst um mehr als 1% gefallen. Einem Medienbericht zufolge verlasse der Europachef den Elektroautobauer. Nach Börsenschluss habe der Konzern jedoch Rekordauslieferungen im zweiten Quartal vermeldet, woraufhin die Papiere um mehr als 7% in die Höhe geschossen seien. (03.07.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Spitzenreiter im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) waren gestern die Aktien von Henkel (ISIN: DE0006048432, WKN: 604843, Ticker-Symbol: HEN3, Nasdaq OTC-Symbol: HENOF) mit einem Plus von 3,8%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Konsumgüterkonzern habe Investoren und Analysten am Dienstag zu einem Kapitalmarkttag zum größten Geschäftssegment Klebstoffe geladen.