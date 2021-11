Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

62,12 EUR +0,44% (23.11.2021, 10:42)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

62,19 EUR +0,42% (23.11.2021, 10:28)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (23.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chemieriese BASF habe sich ehrgeizige Ziele zur Verringerung des CO2-Austoßes gesetzt - und lasse den Ankündigungen auch Taten folgen. Nachdem der DAX -Konzern bereits mit RWE und Ørsted ( ISIN DK0060094928 WKN A0NBLH ) zwei große Deals zur Versorgung mit Windstrom unter Dach und Fach gebracht habe, folge nun ein weiteres großes Projekt mit Air Liquide So solle am Verbundstandort in Antwerpen CO2 mithilfe der CCS-Technologie aufgefangen und abgeschieden werden. BASF und Air Liquide würden hoffen, dass durch das Projekt namens Kairos@C in den ersten zehn Betriebsjahren 14,2 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden könnten, was ein wichtiger Schritt wäre, die langfristigen Klimaziele zu erfüllen.BASF bereite sich weiterhin intensiv auf eine Zeit vor, in welcher der Ausstoß von CO2 deutlich teurer als bisher sein werde. Dies sei aus strategischer Sicht natürlich sinnvoll. Zudem laufe es aktuell im operativen Geschäft des Chemieriesen absolut rund. Dennoch komme die günstig bewertete Aktie derzeit einfach nicht in Schwung, weshalb nicht investierte Anleger an der Seitenlinie verharren könnten. BASF-Aktionäre können indes den Stoppkurs unverändert bei 58,00 Euro belassen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.11.2021)Börsenplätze BASF-Aktie: