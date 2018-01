Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (30.01.2018/ac/a/d)







Ludwigshafen (www.aktiencheck.de) - Die BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) hat eine Pressemitteilung veröffentlicht:Aufgrund gestiegener Rohstoff-, Transport- und Energiekosten, wird BASF die Preise für Wet-end Papierchemikalien innerhalb der Region EMEA (Europa, Naher Osten und Afrika) zum 1. Februar 2018 oder gemäß bestehender vertraglicher Vereinbarungen um 4 bis 12 Prozent erhöhen.Über BASF Paper and Water ChemicalsBASF bietet ein umfassendes Portfolio an kundennahen Lösungen und Chemikalien für die Papier- und Wasserindustrie. Unsere Produktpalette der Papierchemikalien umfasst Trockenverfestigungsmittel, Fixiermittel, Retentions- und Entwässerungsmittel, Entlüfter, Flockungsmittel und Koagulationsmittel für die Wasserbehandlung. Darüber hinaus bieten wir basische Farbstoffe, Direktfarbstoffe, Oberflächenleime, Pigmentpräparationen, Nassfestmittel und Farbentwickler für Thermopapier an. Die Produktpalette der Wasserchemikalien umfasst die Schlüsselprozesse der industriellen und kommunalen Wasseraufbereitung. Wir zählen zu den führenden Anbietern von Chemikalien zur Wasserklärung bei der Trinkwasserherstellung, zur Behandlung von Abwässern und industriellem Prozesswasser, zum Schutz von Kühltürmen, Boilern und Entsalzungsanlagen. Wir sind dem Zukunftsthema Wasser verpflichtet. Weitere Informationen unter: www.basf.com/paper und www.basf.com/waterXETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:94,70 EUR -0,49% (30.01.2018, 13:59)