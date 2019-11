Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (27.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.BASF oder Lufthansa: Wer habe die höhere Dividendenrendite? Es sei ein wirklich enges Rennen zwischen der Lufthansa-Aktie (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212) und der BASF-Aktie. Während die Papiere der Kranich-Airline aktuell eine Rendite von knapp 4,7 Prozent abwerfen dürften, gebe es bei den Aktien des Chemiegiganten derzeit ebenfalls 4,7 Prozent zu holen.Doch langfristig orientierte Dividendenjäger sollten nicht nur die reine Höhe der Rendite beachten, sondern vor allem auch die Konstanz. Und hierbei zähle BASF zur absoluten Spitze im DAX. BASF sei auch einer der zuverlässigsten Dividendenzahler im Leitindex. Zudem habe BASF seine Ausschüttung seit 2009 jedes Jahr erhöht, seit 2012 stetig mit einer Anhebung von 10 Cent.Die Dividendenentwicklung bei Lufthansa sei dagegen weitaus weniger konstant, was natürlich an dem stark volatilen Marktumfeld liege. In den vergangenen 20 Jahren habe die Lufthansa die Dividende wegen stark schwankender Gewinne mehrfach gesteigert, aber auch immer wieder gekappt. In fünf Jahren sei sie sogar komplett gestrichen worden. In den letzten Jahren habe es der Lufthansa-Vorstand geschafft, die Gewinne auf relativ hohem Niveau zu halten, weshalb es in den vergangenen vier Jahren keinen Ausfall mehr gegeben habe. Auch für die nächsten Jahre sehe es den Analystenerwartungen zufolge gut aus, dass sich die Lufthansa-Anteilseigner auf eine ordentliche Dividende freuen könnten.Eher kurzfristig orientierte Investoren dürften aber bei der günstig bewerteten Lufthansa-Aktie derzeit bessere Chancen auf Kursgewinne haben. Mutige Anleger könnten hier aktuell weiterhin zugreifen. Das Investment sollte dann mit einem Stopp bei 13,40 Euro nach unten abgesichert werden. (Analyse vom 27.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link