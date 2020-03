Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (18.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Bei der Tochter von BASF laufe es erwartungsgemäß nicht wirklich rund: So hätten niedrigere Öl- und Gaspreise bei Wintershall Dea 2019 auf den Gewinn gedrückt. Der um Sondereffekte wie etwa Kosten für den Zusammenschluss von Wintershall und Dea bereinigte Überschuss sei 2019 um 17 Prozent auf 879 Millionen Euro gesunken.Eine höhere Produktion und Sparmaßnahmen hätten die niedrigeren Preise nicht ausgleichen können. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Explorationskosten (EBITDAX) sei um ein gutes Fünftel auf 2,8 Milliarden Euro zurückgegangen, wie die mehrheitlich zur BASF gehörende Firma mitgeteilt habe."Als Gegenmaßnahme für die Herausforderungen in der heutigen Weltlage implementieren wir bereits eine Reihe von Maßnahmen, die bis auf Weiteres signifikante Kürzungen unseres geplanten Investitionsprogramms und Aussetzen der Dividendenzahlungen auf Stammaktien beinhalten", habe Vorstandschef Mario Mehren gesagt. Die Produktionskosten seien 2019 im Jahresvergleich um 20 Prozent auf 4,3 Dollar je Fass zurückgegangen.Die Produktion habe im vergangenen Jahr mit 642.000 Fass pro Tag rund neun Prozent höher gelegen als vor einem Jahr. 2020 solle sie im Schnitt 600.000 bis 630.000 Barrel betragen. Zudem wolle Wintershall Dea am Ende des Jahres mit 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro etwas weniger für Investitionen in Produktion und Entwicklung ausgegeben haben als 2019 mit 1,5 Milliarden Euro.Die Aktie von BASF gerate auch im heutigen Handel wieder deutlich unter Druck und verliere knapp sechs Prozent."Der Aktionär" hält an seiner Einschätzung fest: Angesichts der aktuellen Entwicklung der Weltkonjunktur drängt sich bei zyklischen Aktien wie etwa BASF vorerst noch kein Einstieg auf, so Thorsten Küfner. Anleger könnten weiterhin an der Seitenlinie verharren. (Analyse vom 18.03.2020)Mit Material von dpa-AFX