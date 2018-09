XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (28.09.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des Chemiekonzerns BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) und senkt sein Kursziel.BASF und LetterOne hätten wie erwartet eine Vereinbarung zum Zusammenschluss von Wintershall und DEA unterzeichnet. Der Transaktionsabschluss sei für H1 2019 vorgesehen. Das Oil & Gas-Geschäft werde künftig als nicht-fortgeführte Aktivität ausgewiesen und die Guidance für 2018 dahingehend angepasst. BASF werde rund 73% (inkl. Vorzugsanteilen) an dem Joint Venture halten. Mittelfristig (H2 2020) seien ein IPO und eine vollständige Trennung von dem Geschäft geplant, was der Analyst wegen der Volatilität (Abhängigkeit von Öl- und Gaspreisentwicklung) grundsätzlich begrüße, auch wenn BASF aktuell infolge der gestiegenen Preise stark von dem Bereich profitiere.Die Entwicklung im Segment Chemicals sollte (noch) erfreulich bleiben. Mit Blick auf die gestiegenen konjunkturellen Unsicherheiten und den Schwierigkeiten bei Functional Materials & Solutions (Probleme bei Weitergabe gestiegener Rohstoffpreise) sei der Analyst in seiner Einschätzung konservativer geworden (u.a. EPS 2018e: 6,16 (alt: 6,30) Euro; EPS 2019e: 6,56 (alt: 6,62) Euro) und sehe kein deutliches Kurspotenzial für den Titel mehr.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die BASF-Aktie von "kaufen" auf "halten" zurück. Das Kursziel sei von 102,00 auf 88,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 28.09.2018)Börsenplätze BASF-Aktie: