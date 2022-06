Börsenplätze BASF-Aktie:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (08.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Nach dem heftigen Absturz zu Beginn des Ukraine-Kriegs habe die BASF-Aktie mittlerweile einen Boden ausbilden können. Mühselig erobere das Papier des deutschen Chemieriesen wichtige Chartmarken zurück. Für weiteren Schub habe zuletzt ein positives Analystenrating von Bernstein Research gesorgt, die ihr Kursziel nun doch leicht von 87 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "outperform" belassen habe.Auch das Chartbild habe sich indes verbessert. Nach dem heftigen Abverkauf im Februar und März habe die BASF-Aktie im Bereich um 47 Euro bisher erfolgreich einen Boden ausbilden können. Der jüngste Ausbruch über die kurzfristige Abwärtstrendlinie bei 52 Euro habe sogar ein charttechnisches Kaufsignal generiert. Nun gelte es, zeitnah den Widerstand am Verlaufshoch bei 54,18 Euro zu überwinden. Dann wäre der Weg bis an die massive Widerstandszone um 57,50 Euro frei.Die Perspektiven für das Agrarchemie-Geschäft von BASF würden gut bleiben. Auch für den Gesamtkonzern seien die mittel- bis langfristigen Perspektiven alles andere als schlecht. Das sich aufhellende Chartbild stehe aber den kurzfristigen Herausforderungen wie anhaltend hohe Energiepreisen und konjunkturellen Sorgen gegenüber. Daher bleibe die günstig bewertete BASF-Aktie vorerst weiterhin nur für mutige Anleger geeignet, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link