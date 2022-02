Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

68,86 EUR -0,04% (10.02.2022, 12:00)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

68,75 EUR +0,19% (10.02.2022, 11:45)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (10.02.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Run auf Value-Aktien habe dem BASF-Anteilschein zu einer starken Aufholjagd verholfen. Seit Dezember habe die BASF-Aktie bereits knapp 20% an Wert gutmachen können. Nachdem sie während ihrer Aufwärtsbewegung mehrere Kaufsignale ausgelöst habe, stehe ein weiteres bereits kurz bevor. Darauf sollten Trader achten.Nur wenige Tage nach Jahreswechsel sei der BASF-Aktie der Befreiungsschlag gelungen. Mit dem Sprung über die Hürde bei 63 Euro sei sie aus dem mittelfristigen Abwärtskanal nach oben ausgebrochen. Kurz darauf habe der Titel den nächsten Widerstand an der 200-Tage-Linie bei 65,60 Euro überwunden und sei dann bis an die Horizontale bei 69 Euro gklettert. Nachdem die BASF-Aktie an der Marke abgeprallt und dabei erneut bis an den GD200 zurückgefallen sei, habe sie in Form eines aufsteigenden Keils konsolidiert.Dank der starken Kursentwicklung in dieser Handelswoche stehe der Wert allerdings nun nur noch knapp unter der oberen Keilbegrenzung bei 69,35 Euro. Könne diese an den folgenden Handelstagen überwunden werden, würde dies die Konsolidierungsformation auflösen und dabei ein Kaufsignal generieren. Eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sei dann wahrscheinlich. In den Fokus rücke dann auf kurze Sicht die massive Widerstandszone um 73 Euro.Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link