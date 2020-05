Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

45,255 EUR +0,91% (07.05.2020, 12:04)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

45,355 EUR +1,20% (07.05.2020, 11:49)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (07.05.2020/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BASF: Vorsichtig bleiben - AktienanalyseDer Chemiekonzern BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) hat vergangene Woche seine Q1-Zahlen präsentiert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Wie erwartet habe die Corona-Krise auch bei den Ludwigshafenern deutliche Spuren hinterlassen. Zwar sei der Umsatz dank höherer Absatzmengen um sieben Prozent auf 16,8 Mrd. Euro geklettert. Das EBIT allerdings sei um sechs Prozent auf 1,6 Mrd. Euro, der Gewinn nach Steuern sogar um 37 Prozent auf 885 Mio. Euro zurückgegangen. "Das erste Quartal 2020 war kein normales Quartal. Das wird auch für das zweite Quartal gelten und wohl für das gesamte Jahr", so Unternehmenschef Martin Brudermüller.Am stärksten leide der Konzern unter der rückläufigen Nachfrage aus der Autoindustrie, seiner wichtigsten Kundengruppe. Brudermüller wolle daher im laufenden Quartal selbst einen operativen Verlust nicht ausschließen. "Keiner weiß aktuell, wie lange es dauern wird, bis die gesamte Wertschöpfungskette wirklich wieder auf hoher Kapazität läuft." Gleiches gelte für die Frage, wie schnell die Nachfrage nach Fahrzeugen in den einzelnen Ländern wieder anspringe. Auch traue sich der Manager wie andere Firmenchefs keine konkrete Aussage mehr über die weitere Geschäftsentwicklung in diesem Jahr zu. Die Unsicherheit an den Märkten sei groß, habe Brudermüller erklärt. Das Virus stelle die Welt auf den Kopf.Klar sei aber schon jetzt: Die ursprünglich angepeilte Umsatz- und Ergebnisentwicklung werde nicht erreicht werden. Um gegenzusteuern, wolle der Konzern die Kosten weiter herunterfahren ."Wir verschärfen unser Effizienzprogramm, wo möglich", so Brudermüller. Zudem würden die Investitionsprojekte auf den Prüfstand gestellt. "Wir wollen die Ausgaben für Investitionen weiter senken. Zielgröße in diesem Jahr: 2,8 Mrd. Euro." Ursprünglich habe BASF 3,4 Mrd. Euro veranschlagt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: