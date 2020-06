Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (25.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der weltgrößte Chemiekonzern BASF wolle die Vorschläge des Wettbewerbers Bayer zu den US-Klagen wegen des umstrittenen Unkrautvernichters Dicamba prüfen. Eine Vereinbarung dazu mit Bayer gebe es allerdings noch nicht, habe der Konzern aus Ludwigshafen in einer E-Mail am Donnerstagmorgen mitgeteilt. Die Aktie von BASF notiere am Donnerstagmorgen leicht im Minus bei 49,28 Euro.Bayer habe am Mittwochabend einen Milliarden-Vergleich angekündigt, um die meisten rechtlichen Probleme in den USA beizulegen. Dabei sei es auch um Verfahren in Zusammenhang mit Dicamba gegangen. Wegen Verwehungen des Herbizids sollten Ernteschäden angefallen sein, so die Kläger. Bayer werde nach eigenen Angaben 400 Millionen Dollar zahlen, erwarte aber auch einen Beitrag des mitverklagten Wettbewerbers BASF, habe es geheißen.Der einzige Fall zu Verwehungen von Dicamba, der vor Gericht verhandelt worden sei (Fall Bader), sei nicht Teil der Einigung. In dem Fall habe eine US-Jury Bayer und BASF im Februar zu millionenschwerem Schadenersatz an einen Pfirsichbauern verurteilt.In Zukunft wolle BASF im Top-Trend E-Mobility eine stärkere Rolle spielen. Am Montag habe der Chemieriese mit den Vorbereitungen für den Bau seiner Batteriezellfabrik in Schwarzheide (Brandenburg) begonnen. Der Plan sei, in der Fabrik künftig pro Jahr Batteriematerial für 400.000 Fahrzeuge zu produzieren. Größeren Einfluss auf das Konzernergebnis dürfte dieses Geschäft in den kommenden Jahren aber vorerst nicht haben.Anleger können weiter darauf spekulieren, dass die BASF-Aktie ihre Erholung fortsetzt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Zuletzt sei das Papier allerdings auf dem Weg nach oben an der 200-Tage-Linie nach unten abgeprallt und konsolidiere. Wichtig sei nun, dass sich die Aktie im Bereich von 50,00 Euro stabilisieren könne. Der Stoppkurs zur Absicherung sollte bei 41,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 25.06.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link