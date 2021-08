Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (06.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.China sei für viele Chemiekonzerne der wichtigste Markt. Auch BASF habe in den vergangenen Jahren massiv im bevölkerungsreichsten Staat der Welt investiert und errichte dort einen zweiten Verbundstandort. Nun habe der DAX-Konzern einen zusätzlichen Ausbau beschlossen.Demnach werde der bestehende Verbundstandort in Nanjing, den BASF und Sinopec gemeinsam betreiben und jeweils 50 Prozent halten würden, erweitert. Um die weiter steigende Nachfrage aus der chinesischen Industrie decken zu können, sollten bis zum Jahre 2023 weitere Anlagenkapazitäten für Propionsäure, Propionaldehyd, Ethylenamine, Ethanolamine und hochreines Ethylenoxid entstehen. Darüber hinaus werde eine neue tertiär-Butylacrylat-Anlage errichtet. Über die Höhe der Investition sei bisher noch keine Angabe gemacht worden.Es sei für die Aktionäre natürlich grundsätzlich eine gute Nachricht, dass BASF und Sinopec mit einer anhaltend robusten Nachfrage nach verschiedenen Chemikalien rechnen würden. Die mittel- bis langfristigen Aussichten für den weltgrößten Chemieproduzenten würden auch dank der Entwicklung in China gut bleiben.