Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

61,51 EUR 0,00% (28.12.2021, 09:13)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

61,29 EUR +0,76% (27.12.2021, 17:35)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (28.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Wenige Tage vor dem Jahresende habe der Ludwigshafener Konzern eine Einigung über den Verkauf des US-Standorts in Quincy (Florida) getroffen. Erworben werde der Produktionsstandort und das dazugehörige Attapulgit-Geschäft vom Schweizer Spezialchemie-Unternehmen Clariant für einen zweistelligen Millionen-Dollar-Betrag.Das Volumen der Transaktion, die im Sommer 2022 final über die Bühne gehen solle, werde auf 60 Mio. USD beziffert. Demnach habe BASF im Jahr 2020 mit dem Attapulgit-Geschäft einen Umsatz i.H.v. etwa 36 Mio. USD erwirtschaftet. Etwa 15 Jahre habe sich der Standort im Besitz von BASF befunden. Durch die Engelhard-Akquisition im Jahr 2006 sei das Werk an die Ludwigshafener übergegangen.Mit dem Clariant-Deal schärfe BASF erneut sein Profil. Der deutsche Chemieriese sei generell sehr breit aufgestellt und verfüge über eine solide Bilanz. Hinzu komme eine moderate Bewertung (KGV von 10 für 2022) gepaart mit einer attraktiven Dividendenrendite (aktuell 5,4%). Anleger könnten nach wie vor zugreifen. Der Stopp des "Aktionärs" liege bei 48 Euro, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: