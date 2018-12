XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

63,19 EUR -1,27% (05.12.2018, 16:07)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

63,30 EUR +0,32% (05.12.2018, 16:22)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (05.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Aktien von BASF und Covestro hätten in den letzten Wochen und Monaten arg gelitten. Jetzt würden beide Titel auf günstigem Niveau notieren. Dies könnte Covestro bald nutzen, um eigene Aktien zurückzukaufen. Ob das dabei helfe, die Trendwende einzuleiten? Die Covestro-Aktie steige jedenfalls.Und dies in einem schwierigen Marktumfeld, in dem die BASF-Aktie indes ein weiteres Jahrestief markiere. Bei Covestro führe die Aussicht auf den Erwerb eigener Aktien von bis zu 10% des Grundkapitals zumindest heute zu einem Kursanstieg von 1%. Über den möglichen Aktienrückkauf solle 2019 die Hauptversammlung abstimmen.BASF und Covestro seien zweifellos gut aufgestellte Konzerne und aktuell alles andere als teuer bewertet. Dennoch seien die Chartbilder aktuell eher trüb und das Sentiment schlecht. Bei Covestro belaste zudem die überraschende Gewinnwarnung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: